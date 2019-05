Lele Mora su Gennaro Lilio/ “Passato difficile, ma non l’ho fatto entrare io al GF16”

Lele Mora ospite di Live – Non è la d’Urso, ha fatto una confessione anche su Gennaro Lilio. Il napoletano è attualmente dentro la Casa del Grande Fratello 2019 e, tra una carezza a Mila e un abbraccio ad Erica, fa il “galletto” come non mai. L’agente dei Vip, ha detto la sua proprio in merito al personal trainer, confidato che il ragazzo tutto muscoli ha sicuramente avuto una vita molto difficile. All’interrogativo: “Cristiano Malgioglio ha sottolineato che all’interno della casa ci sono due ragazzi che dichiarano di essere eterosessuali, ma in realtà sono omosessuali. Un ragazzo all’interno della casa è molto amico di Lele Mora…”, proprio Mora rilancia e non nega di avere conosciuto Gennaro. “Sì ci conosciamo, ma non l’ho messo io all’interno della casa più famosa della televisione. E’ un ragazzo che ha avuto un passato molto difficile, ma ha fatto il provino e aveva questo sogno e ci è riuscito. Sono molto contento per lui. Conosco un’altra persona che è dentro la casa ma non voglio fare il suo nome”.

Lele Mora, rivelazioni su Gennaro Lilio

Che Gennaro Lilio avesse una smisurata sete di successo, ci appariva chiaro anche in “tempi non sospetti”. Ed infatti, pure per questo motivo, per alcuni mesi si era avvicinato a Lory Del Santo, avendo una storia con lei. “Ha avuto una storia con la Del Santo. Voleva partecipare al Grande Fratello. Oggi può trovare una forma pura”, ha confidato ancora Lele Mora ospite di Live – Non è la d’Urso. Proprio in riferimento alla regista di The Lady, anche lei di recente ha parlato del muscoloso biondino. “Mi è sembrato in forma ed estroverso. (…) Ho visto che cerca di sfoderare il sorriso, ce la sta mettendo tutta per far uscire il suo lato solare. È un ragazzo molto educato. Di base, se si lascia andare, è molto carino, poi è chiaro che ogni persona cela dei lati particolari del proprio carattere che non voglio svelare ora perché è troppo presto”. Le porte del successo e della TV, potrebbero essersi spalancate per lui: “Quello che posso dire è che ha un volto diverso dagli altri”, ha proseguito Lory, “non ha il solito viso che puoi accomunare a un’altra persona: lui è lui. Lo trovo unico nella sua fisicità e nello sguardo. Era stato lui a cercarmi e mi aveva incuriosito subito”.

