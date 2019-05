Lele Mora/ “Uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione” (Live Non è la D’Urso)

LELE MORA, LA CONDANNA PER EVASIONE FISCALE

Lele Mora tra i grandi protagonisti della puntata di questa sera, mercoledì 1 maggio 2019, di Live – Non è la D’Urso: il re degli agenti dei vip si racconterà alla conduttrice e ne avrà per tutti, non risparmierà nessuno! All’anagrafe Dario Giulio Alessandro Gabriele Mora, l’ex agente dello spettacolo italiano è noto per aver curato gli interessi di numerosi vip, ma anche per i vari procedimenti giudiziari e le inchieste di grande impatto mediatico: il 64enne infatti è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e un 1 mese di reclusione. Una condanna che Lele Mora non ha scontato totalmente in carcere, ma in affidamento alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi.

LELE MORA E LA VITA DOPO IL CARCERE

Lele Mora ha attraversato un brutto periodo dopo la permanenza in carcere, un momento di cui ha parlato a cuore aperto in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano: «Subito dopo essere uscito dal carcere ho vissuto una grande depressione, ne sono uscito grazie a uno psichiatra. Oggi sto bene: quando hai una famiglia unita che ti sta vicino e che ti dà la forza di ricominciare, è tutto più bello». Ora Mora è protagonista in Realiti scio’, programma in onda su Rai 2 condotto da Enrico Lucci: «Racconterò me stesso e tutto quello che gira attorno a me. Il direttore Carlo Freccero è ben contento che io ci sia. E poi non chiedo soldi…». E anche a livello economico non va per il meglio: «Il fatto è che io non navigo nell’oro. Non sono in un buon momento, non sono Fabrizio Corona che guadagna ancora molto. Ormai vivo solo grazie a mio figlio, mi mantiene. In queste situazioni, quando uno non lavora, deve poter guadagnare qualcosa in ogni modo».

LA DISAVVENTURA NEL CAMPO ROM DI LELE MORA

E recentemente Lele Mora ha dovuto fare i conti con una rapina subita in un campo rom di Milano. L’ex agente dei vip si era recato nella baraccopoli per comprare delle bottiglie di champagne e aveva con se ben 40 mila euro in contanti. Accompagnato da una persona, il personaggio televisivo voleva acquistare delle bottiglie di Cristal e Dom Perignon, ma qualcosa è andato storto: è stato infatti accerchiato e rapinato, per poi essere minacciato anche nei giorni seguenti il fatto. Intervistato dal Corriere della Sera, Mora ha spiegato: «Ho tremato per una settimana intera. Ho rivissuto la rapina che avevo subito nel ‘98, quando in due mi hanno aspettato in casa e appena sono entrato mi hanno puntato una pistola contro. Hanno preso i soldi e i ricordi di famiglia. Momenti drammatici».

LELE MORA VS FABRIZIO CORONA

Negli scorsi mesi l’ex agente dei vip è stato al centro inoltre di numerosi botta e risposta con Fabrizio Corona, a lui vicino prima dei grandi scandali. Lele Mora ha affermato di aver avuto un rapporto fisico con il re dei paparazzi, rivelando ai microfoni de La Zanzara: «In un’intervista ha detto di essere stato il grande amore della mia vita, è vero: ma ha detto anche che non ci fu del sesso tra di noi, questa è una bugia. Non è assolutamente vero, figuriamoci: non l’ha detto altrimenti faceva una brutta figura. Tra di noi c’è stato del sesso, bisogna vedere sotto che forma lo si fa». E non sono mancate frecciatine sulla storia d’amore tra Corona e Asia Argento: «Il loro è un modo come l’altro per farsi notare, non è una storia vera. Fabrizio Corona non è che ha inventato l’acqua calda, è una storia che vende delle cavolate. Prima lei aveva bisogno e ha smosso il mondo. Ha denunciato questo e quello, poi è stata denunciata e alla fine si è messa con Corona. A fare che? Per andare sulle copertine di un paio di giornali? Non è questo il modo di far parlare di sé, così se ne parla solo male».



© RIPRODUZIONE RISERVATA