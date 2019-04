Leonardo Speroni ad Amici 18, chi è/ 15enne non poteva camminare: ora gioca a calcio

Leonardo Speroni ad Amici 18: Maria De Filippi ha invitato il 15enne per raccontare una storia che parla del «potere della volontà». Il 15enne è nato con una rarissima malattia genetica: deficit mitocondriale della catena respiratoria. Ci sono solo altri 19 casi in tutti il mondo. Costretto sin da subito a muoversi su una sedia a rotelle, è cresciuto facendo i conti con diverse difficoltà. Ma lui non si è arreso, e così i suoi genitori. Grazie ai medici del Meyer di Firenze e all’Ammec (Associazione malattie metaboliche congenite) ha cominciato la sua battaglia. Leonardo è riuscito a rimettersi in piedi anche grazie ad una cura sperimentale arrivata dall’America. La sua battaglia non è ancora terminata ma ha potuto realizzare un sogno: stare in campo per tutta la durata di una partita di calcio, indossando anche la fascia da capitano. Infatti ha giocato nel team giovanile della sua squadra del cuore. Nel racconto Maria De Filippi ha sottolineato che gli idoli di Leonardo Speroni non sono Messi o Cristiano Ronaldo, ma i giocatori che hanno fatto la storia del suo Grosseto.

LEONARDO SPERONI, NON POTEVA CAMMINARE E ORA GIOCA A CALCIO

«Vi volevo far conoscere Leonardo e il suo papà», ha annunciato Maria De Filippi. E così ad Amici ha fatto il suo ingresso Leonardo Speroni con il padre. Il 15enne non è riuscito a superare la sua timidezza di fronte alla celebre conduttrice, che infatti ha scherzato: «So che hai detto che non vuoi dire una parola, quindi non ti chiedo niente se non vuoi parlare». Del resto c’era poco da aggiungere: «Avete detto tutto voi», ha infatti dichiarato il padre dopo aver salutato Maria De Filippi e tutti i presenti nello studio. La conduttrice si è allora lasciata andare a delle considerazioni personali: «Sei un grande esempio per tutti, complimenti per quello che stai facendo. Spero che ti sia piaciuto tutto quello che abbiamo fatto, in bocca al lupo». Il riferimento è all’esibizione speciale dei ballerini. Poi Maria De Filippi ha concluso: «Siamo vicini, perché vado in vacanza in provincia di Grosseto, magari ti vengo a trovare quest’estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA