L’Era glaciale 2, il disgelo/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (27 aprile)

‘L’era glaciale 2, il disgelo‘, sarà il film in onda in prima serata sabato 27 aprile 2019 alle ore 21 su Italia 1. Pellicola d’animazione divenuta ormai un classico e seguito del già celebre ‘L’era glaciale’, il film è diretto dal regista Carlos Saldanha ed è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra il marzo e l’aprile del 2006. Come spesso accade nei film d’animazione, a prestare la voce ai personaggi sono doppiatori italiani molto conosciuti nel mondo dello spettacolo: Leo Gullotta è Manny, Roberta Lanfranchi presta la voce ad Ellie, Pino Insegno è Diego, Cristina Noci è la signora Tapiro, mamma Dyatrima, Claudio Bisio è Sid, Ernesto Brancucci è Avvoltoio, Francesco Pezzulli dà la voce a Crash, Alex Polidori è James mentre Renato Cecchetto presta la voce a suo padre, Edoardo Stoppacciaro è Stu, Luigi Ferraro è Tony lo svelto e Lee Ryan si occupa del doppiaggio di Eddie.

Clicca qui per il trailer del film

L’Era glaciale 2, il disgelo: la trama

In ‘L’Era glaciale 2, il disgelo‘, continuano le avventure di Sid il bradipo, Manny il mammut e Diego la tigre, con Sid che ha aperto un parco di divertimenti ai margini di valle ghiacciata. La vita scorre in maniera armoniosa finché Tony lo Svelto, un armadillo gigante che frequenta il parco di Sid come venditore ambulante, non mette tutti in guardia riguardo una probabile inondazione che potrebbe spazzare via la valle. Una minaccia alla quale gli abitanti non credono, e invece Sid osservando il ghiaccio che circonda alla valle, si accorge che Tony dice il vero e le condizioni stanno velocemente mutando. L’era glaciale sta finendo e il ghiaccio, sciogliendosi, inonderà la valle che si trova al centro di una vera e propria conca, potenzialmente circondata dal ghiaccio che, sciogliendosi, potrebbe spazzar via tutto ciò che si troverebbe di fronte. I tre decidono così di guidare gli abitanti verso una barca che, trovandosi dall’altra parte della valle, potrà portare tutti in salvo quando effettivamente si verificherà l’inondazione. Durante il viaggio Sid, Diego e Manny incontrano Ellie, una giovane mammut della quale Manny si innamora, scoprendo così di non essere l’ultimo della sua specie come ormai credeva da tempo. Inizialmente Ellie non può però assecondare le avances di Manny visto che, a causa di traumi precedenti, non sa di essere una mammut ma pensa invece di essere un’esemplare femmina di opossum e si comporta come tale. Il gruppo vivrà una serie di straordinarie e pericolose avventure ma alla fine riuscirà a raggiungere la salvezza, con Manny ed Ellie che decideranno di restare a vivere con i loro amici, senza ricongiungersi, come avrebbero potuto fare alla fine dell’avventura, con gli altri membri della loro specie.

Il trailer “L’Era glaciale 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA