L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva/ Video, su Italia 1 il film (4 maggio 2019)

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva va in onda oggi, sabato 4 maggio, a partire dalle 21:10 su Italia 1. Nonostante per grosse linee, questo film ripercorre i temi già indicati nei precedenti episodi come il senso della famiglia e quello di non vergognarsi di come si è fatti, questo episodio si distingue per le diverse battute riuscite che possono ricondursi principalmente al personaggio di Nonnina e a quello che viene indicato come il suo amico immaginario. Il tutto riprendendo quello che era presente di buono negli episodi precedenti di questa saga; anche l’introduzione del nuovo personaggio della linfa permette di dare il giusto ritmo a questo film d’animazione.

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, la trama del film

La trama de L’ era glaciale 4 – Continenti alla deriva si basa sul mammut Manny che deve iniziare a fare i conti con il periodo adolescenziale della figlia Pesca che si trova in un giro di amicizie poco raccomandabili. Improvvisamente il ghiaccio sotto i piedi di Manny, Diego e Sid inizia a tremare a causa dello scioglimento e li fa trovare insieme all’insuperabile nonnina, su un iceberg di fortuna che inizia a vagare nel mare. Durante il viaggio sono attaccati da una ciurma di pirati capitanati dal comandante Sbudella. Non solo. Le avventure non terminano qui poiché i pirati li conducono su un’isola dove hanno assoggettato gli animali per farsi costruire una nuova nave. Manny, grazie all’aiuto di Sid, riesce a comunicare con gli animali in quanto vuole rubare la nave per ritornare a casa e salvarli dai pirati. Il loro intento viene portato a termine anche se capitan Sbudella che si mette su un iceberg sullle loro tracce promette di vendicarsi. Al termine di un vortice di eventi i vari componenti della famiglia riescono a riunirsi e ad essere nuovamente felici poiché sono di nuovo tutti insieme.

