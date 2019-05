L’erba del vicino/ Video, su Rete 4 il film di Joe Dante (oggi, 19 maggio 2019)

L’erba del vicino va in onda oggi, domenica 19 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 14.55. Il film è uscito nel 1989 nelle sale e realizzato negli Stati Uniti. Prodotto, tra gli altri, da Larry Brezner e Ron Howard, il film è stato diretto da Joe Dante, che lavora spesso anche come montatore, attore, produttore, sceneggiatore e critico cinematografico. Tra i suoi lavori più rilevanti, segnaliamo Piranha, Gremlins, Salto nel buio, Small Soldiers e Looney Tunes: Back in Action. Protagonista principale è il performer Tom Hanks, che può vantare due Premi Oscar come miglior attore nel 1994 e nel 1995, ottenuti rispettivamente per i suoi ruoli in Philadelphia e Forrest Gump. Una star di alto livello, che nell’occasione viene affiancata da Bruce Dern. Quest’ultimo ha ottenuto l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1978 per Tornando a casa e ne ha sfiorato un altro per Nebraska. Presente anche Carrie Fisher, diventata famosa grazie alla saga di Guerre Stellari e ad Harry, ti presento Sally…. Il cast è completato da Rick Ducommun, Corey Feldman, Henry Gibson e Wendy Schaal.

L’erba del vicino, la trama del film

L’erba del vicino si apre con la presenza di tre vicini che hanno a che fare con la famiglia Klopek, appena arrivata in città. Nella sua casa, vengono avvertiti numerosi rumori particolari e notati avvenimenti strani. I vicini tramutano in detective e iniziano ad indagare su tutto ciò che succede nella casa, con una serie di gag esilaranti. Persino le loro mogli vanno a trovare la nuova famiglia per scopre cosa stia succedendo, insospettite dagli atteggiamenti strani dei loro rispettivi mariti. Le donne notano qualcosa di poco normale, ma danno poca importanza a tali eventi. Al tempo stesso, i tre mariti agiscono di nascosto e si mettono alla ricerca di un uomo anziano, scomparso improvvisamente dalla casa, nel momento in cui la famiglia scappa di casa. Quando credono di aver ritrovato il vecchio, vengono inseguiti dalla polizia e urtano involontariamente la tubatura del gas. La casa esplode e i tre uomini sono a loro volta accusati. Ormai per loro la detenzione sembra una realtà inevitabile, ma loro scoprono una collezione di scheletri nel bagagliaio dei vicini. E l’intrigo, forse, viene risolto.

