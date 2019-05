L’Eredità, gaffe di una concorrente/ Video Striscia la notizia: “quando la prof…”

I concorrenti de L’Eredità, il quiz preserale di Raiuno che incolla sempre milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, stupiscono sia quando indovinano cose difficili portando a casa montepremi importanti come ha fatto Diego Fanzaga che quando commettono gaffe clamorose. A fare notizia, naturalmente, sono soprattutto gli errori come testimonia quanto accaduto nello show di Flavio Insinna nelle scorse ore. Una concorrente, infatti, si è bloccata di fronte al termine “abbarbicato”. Nonostante fossero state svelate quasi tutte le ettere, la concorrente dell’Eredità non è riuscita ad indovinare la parola scatenando l’ironia non solo del popolo del web, ma anche di Striscia la Notizia che le ha anche dedicato un video pubblicato su Instagram e che, in breve tempo, ha fatto il giro de web.

L’EREDITA: LA GAFFE DELLA CONCORRENTE SCATENA L’IRONIA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Striscia la Notizia non poteva non cogliere al volo l’occasione per ironizzare sull’Eredità. Di fronte all’errore della concorrente che non è riuscita ad indonare il termine “abbarbicato” ha pubblicato un video accompagnato da una frase divertente ovvero “Quando la prof ti interroga a sorpresa sulle cose che non ho studiato”. Naturalmente, l’ironia de popolo del web non è mancata e c’è chi ha citato anche Cristina D’Avena ricordando la sigla del cartone Annette: “Vive annette, in un villaggio dal bellissimo paesaggio, sulle Alpi è abbarbicato, in un posto un po’ isolato! vedi a guardare cartoni quante cose si possono imparare?!” ha esclamato una follower, “Tutte conosciamo quella parola solo grazie a Cristina D’avena ed Annette”, ha aggiunto un’altra.





