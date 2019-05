Leslie, The Voice 2019/ Chi è? La rapper conquista Elettra ma non Gué: “Ecco perché”

“Le donne nel mondo del rap fanno un po’ fatica ma io sono una che le cose che canta le ha provate sulla propria pelle”. Si presenta così Leslie, nome d’arte di Lisa Cardoni, rapper che sale sul palco di The Voice of Italy 2019 per avere la chance che desidera da tempo. “Non ricordo benissimo le sensazioni della scuola perché non ci vado da tanto. The Voice per me è una cosa matta è però mi hanno detto che se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E io voglio The Voice.” ammette. Leslie sale sul palco con “Ready or not”, con barre tutte sue e conquista subito Elettra Lamborghini, unica però a girarsi. “Ti ho trovata molto vera. Mi piace molto il tuo timbro, è particolare” ammette. Nonostante la felicità di essere con Elettra, non manca la delusione per il fatto che non si sia girato Guè.

LESLIE NON CONQUISTA GUÈ PEQUENO MA…

“Io ti conosco, il tempo è tiranno. In questo team ho già molte persone che fanno questa roba qui. Però è stato forte.” spiega Gué Pequeno a Leslie che nel mondo del rap è infatti già abbastanza conosciuta. In un’intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera, Leslie ha raccontato un po’ del suo vissuto. «Oltre a rappare però, devo pagare le bollette, e siccome non riesco ancora a vivere di canzoni, ho accettato un lavoro da McDonalds. – ha raccontato – Non me lo aspettavo così impegnativo, mi alterno dalla cassa alla cucina al driver, è durissimo, ma mi tiene a contatto con la realtà e con le persone, con le loro storie, ognuno ha qualcosa da risolvere».

