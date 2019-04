LETTERA CHOC A SERENA RUTELLI/ Saranno i genitori naturali? (Domenica Live)

Lettera Choc per Serena Rutelli durante la puntata di domenica 28 aprile 2019 di ” Domenica Live”, il contenitore condotto da Barbara D’urso su Canale 5. Durante l’ultima puntata di “Pomeriggio 5”, Barbara d’Urso ha comunicato di aver ricevuto una busta gialla indirizzata alla figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Naturalmente si tratta di una lettera choc contenente un segreto sulla vita della giovane ragazza attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello 16. Di cosa si tratta? Ecco come la d’Urso ha presentato la busta gialla indirizzata a Serena: ““Ci è arrivata una lettera molto forte per Serena Rutelli, molto importante e delicata. Non la voglio chiamare ‘lettera choc’ ma è a tutti gli effetti una lettera choc. Domenica apriremo una lettera indirizzata a Serena, una lettera molto forte del quale al momento non posso dirvi il contenuto”.

Di cosa si tratta la lettera choc indirizzata a Serena Rutelli?

Barbara d’Urso dopo aver presentato la grande busta gialla ha chiarito ai telespettatori che questo segreto sarà oggetto di discussione durante la puntata di Domenica Live del 28 aprile 2019. Naturalmente il pubblico è incuriosito su cosa possa contenere la busta e in tanti ipotizzano che possa riguardare la vita della figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Come sappiamo la giornalista e il politico sul finire degli anni ’80 inizi ’90 ha adottato tre bambini: Francisco, Serena e Monica. Le ultime due sono sorelle e sono entrambe state abbandonate dal padre metalmeccanico in un orfanotrofio quando erano molto piccole. Per tre anni hanno vissuto con le suore finchè un giorno Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno deciso di adottarle. Serena aveva soli 7 anni, mentre Monica solo 4. ““Sono stata adottata quando avevo 7 anni, la mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Ci siamo rimaste 3 anni. Dopo l’adozione, la mia vita è cambiata: è stato il giorno più bello della mia vita. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore” queste le parole di Serena.

Serena Rutelli conoscerà i genitori naturali?

Cosa conterrà questa fantomatica lettera choc? Il segreto riguardante la vita di Serena Rutelli, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello 16, potrebbe riguardare proprio la sua vita privata. In particolare la delicata situazione dei genitori naturali. Chissà che Barbara non sia riuscita a fare il colpaccio: dopo aver fatto rincontrare Paola Caruso con la madre biologica, che sia arrivato anche per Serena Rutelli il momento di incontrare i suoi genitori naturali? Non resta che aspettare la puntata di Domenica Live per scoprire il segreto contenuto nella busta; segreto di cui si parlerà sicuramente anche durante la prossima puntata del Grande Fratello 16.



© RIPRODUZIONE RISERVATA