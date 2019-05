Lite Cristiano Malgioglio vs Francesca De André/ “Non usare mio Nonno!” “Sei pazza!”

Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 18 tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. Tutto nasce dal fatto che, la scorsa settimana, Cristiano ha citato il nonno di Francesca, Fabrizio De André, dicendole che non sarebbe affatto felice dei suoi comportamenti nella Casa. Questo ha fatto infuriare la ragazza che più volte durante la settimana ha lanciato dure accuse al cantante e opinionista. Ecco perché oggi Cristiano è al centro dello studio del Grande Fratello e chiede di parlare con lei. “Capisco che non è la serata giusta però se oggi faccio questo lavoro lo devo soprattutto a tuo nonno. – esordisce Cristiano – Se io mi sono permesso di dirti tutto questo è per l’amicizia con Fabrizio De André. Ma se tuo nonno ti vedesse in questo momento, di come parli o ti comporti, secondo te sarebbe felice?”

Francesca De André contro Malgioglio: “Sei una pazza!”

Francesca De André non la prende bene e anzi, in diretta al Grande Fratello 16, lo accusa di “riempirsi la bocca con il nome di mio nonno per vantarti!” Malgioglio sbotta: “Ma cosa stai dicendo? Informati! Sei fuori di testa?” Lei però incalza: “Sarai normale tu, basta guardarti! Hai cacciato in mezzo una persona morta e di questo ti devi vergognare. Non hai nemmeno abbastanza intelligenza per capire”. Cristiano non ci sta. I toni si alzano e lui accusa: “Io non sarò normale ma tu sei una pazza totale! Tu non sei normale, ecco perché gli uomini ti lasciano”. Parole queste che non piacciono a Barbara d’Urso che invita Cristiano a chiederle scusa in diretta.

