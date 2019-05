Lite Raimondo Todaro – Selvaggia Lucarelli/ Lui: “stai su Twitter, non guardi nulla!”

Brusco scontro nella settima puntata di Ballando con Le Stelle tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli. Il ballerino si becca la ramanzina della giornalista dopo aver preso le difesa della sua Nunzia De Girolamo. “Hai dormito per cinque puntate, sono felice tu ti sia svegliato – sbotta Selvaggia Lucarelli – Tu credi di aver ballato bene insieme a Nunzia….”. “Io penso che chi è a casa ha visto quello che doveva vedere. Stai su Twitter, non guardi nulla dai…” la risposta di Todaro, che accende anche la polemica su un tweet postato nei giorni scorsi dalla giurata di Ballando con le Stelle. Anche Ivan Zazzaroni dice la sua e non le manda a dire a Todaro: “Penso che Raimondo sia molto furbo. Sta recitando la parte di quello che fa polemica con la giuria perchè sa che queste cose fanno breccia nel cuore della gente. Non esistono prove di niente”.

Raimondo Todaro vs Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni

“Tu attacchi me e dici che sono furbo e tu cosa sei? Tu attacchi tutti, io parto sempre dopo…” le parole di Todaro nella discussione con Zazzaroni a Ballando con le Stelle. La replica del giurato: “Non ho mai attaccato nessuno. Ciacci? Non mi piaceva. Idem con Suor Cristina. Non faccio il bastian contrario”. Mariotto prova ad andare oltre: “Passiamo ad altro, dai, questo non è nemmeno interessato”. Interviene anche la De Girolamo: “La giuria di solito esprime giudizi su di noi e non lo fa in faccia”. Un assist per la Lucarelli, che prova a zittirla: “Devi accettare il fatto che qui i voti devi prenderli davvero”. La discussione si sposta sulla politica: “Non ti permettere, se dipendesse da te non avrei mai preso voti ma il tuo problema è che decide il popolo. I social, la tv, sono la gente comune che vota”. La Carlucci passa la parola alla Smith, che commenta: “Chi si ricorda come hanno ballato dopo tutto questo casino. Ho provato a non ascoltare tutto questo. A me siete piaciuti tantissimo però dovete andare avanti. Il mio è un discorso puramente tecnico”.

