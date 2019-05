LITE CICCIOLINA-ROCCO SIFFREDI, È POLEMICA/ Ilona Staller dentro una delle sfere?

Verrà alimentata la lite tra Cicciolina e Rocco Siffredi, con Ilona Staller che era a Live non è la D’Urso la settimana scorsa. Stasera invece sarà il momento di vedere di fronte alle sfere il re del mondo dei film per adulti, l’attore italiano che potrebbe trovarsi proprio di fronte alla collega. Nonostante qualche rumors e diverse anticipazioni è sempre molto difficile venire a scoprire chi si nasconde dietro le fatidiche sfere e non è da escludere che oggi possa toccare proprio a Ilona attaccare Rocco. È noto che tra i due non scorra buon sangue, tanto che tutti ricordiamo la litigata di Cicciolina con un inviato de Le Iene Show durante un’intervista che anche per volere del figlio non è stata portata a termine. Conoscendo Rocco Siffredi ci potremmo anche aspettare da lui la possibilità di vederlo alzare i toni e magari lanciare qualche frecciatina ulteriore a Ilona. Se se la troverà davanti sarà molto interessante vedere il loro scambio di battute, se così non fosse però attenzione a quello che potrebbe rispondere l’attrice magari successivamente o addirittura in diretta tramite i social network. (agg. di Matteo Fantozzi)

“PUZZAVA ED ERA TIRCHIA”

Lite Cicciolina-Rocco Siffredi, nuovo round in vista nella polemica tra i due divi del mondo hard. I rapporti tra i due sono sempre stati burrascosi e l’escalation è partita nel 2017, con il celebre attore che in un’intervista accusò Ilona Staller di puzzare, ma non solo: «Lei si lavava con il latte di capra, sono stato nel suo appartamento e ho visto la vasca da bagno piena di latte. Lei ha ragione, io ho un carattere del ca*zo, però si lavava con il latte di capra e l’odore era terribile: se lo faceva seccare sulla pelle e non si lavava, aveva questa mania della pelle bianca e voleva essere giovane, tipo Cleopatra». Siffredi ha poi aggiunto a La Zanzara: «La sua produzione mi dava una rosetta con tonno e pomodoro al giorno, otto ore sul set, lei si ricorda pure perché era abbastanza tirchia. Anzi, non erano tirchi: di più».

LITE CICCIOLINA-ROCCO SIFFREDI, E’ POLEMICA

Le dichiarazioni di Rocco Siffredi hanno scatenato la rabbia di Cicciolina, che ha replicato per tono come riporta Fanpage: «Rocco Siffredi è uno stron*o. Dice che io puzzavo? Ma secondo voi è normale uno che fa una dichiarazione del genere? Pensate come puzzava lui, parecchio. Lasciamo stare…Dice che puzzavo di latte di capra sul set? Ma quando mai ho fatto il bagno nel latte di capra? Questo è fulminato di cervello. Per farsi pubblicità inventa di tutto. È proprio fulminato. Io ero molto giovane e molto bella, non dovevo diventare ancora più giovane…». Recentemente, intervistata da Le Iene, Ilona Staller ha rincarato la dose contro Rocco Siffredi, accusandolo di essere uno «stro*zo», aggiungendo prima di sbattere fuori di casa l’inviato Filippo Roma: «Non voglio fare pubblicità a una testa di c…».

L’AFFONDO DI ROCCO E L’AVVISO DI ILONA

Dopo le parole di Cicciolina a Le Iene, Rocco Siffredi ha risposto: «Sono un paio di anni che sento questa storia, provo tanta tristezza: capisco che non se la passa bene e capisco la rabbia del figli, con una mamma ex pornostar non è facile in Italia. Più che dire che mi dispiace, non so cosa dire. Tutte le cose che dice su di me, da un lato mi spiace e dall’altro mi fa sorridere: io con lei ho lavorato pochissimo, quindi quando sento storie del tipo “Rocco l’ho inventato io”, sorrido. Per prima cosa, però, mi spiace tanto per la sua situazione». Ma i botta e risposta non sono destinati a terminare, anzi: «Ha detto diverse falsità, dovrebbe chiedermi scusa e raddrizzare alcune cose», le parole di Cicciolina sette giorni fa a Live – Non è la D’Urso…



