Lite Signor Distruggere e Paola Perego/ Ciao Darwin, “è scesa dal trespolo per…”

Una lite tra il Signor Distruggere e Paola Perego metterà a repentaglio il sereno svolgimento della gara di Ciao Darwin – Terre Desolate? Secondo le prime indiscrezioni pubblicate dal celebre blogger, tra i due sarebbero volate scintille. Per il momento, anche per questioni contrattuali, non sono state rilasciate ulteriori indiscrezioni, ma il celebre influencer ha promesso che con il concludersi dell’appuntamento di questa sera, e con la conseguente risoluzione del contratto, svelerà al suo pubblico quanto accaduto con la celebre conduttrice. “La puntata è stata registrata il 3 maggio e, sia durante la registrazione che prima, sono successe delle cose che meriterebbero qualche chiarimento, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvie ragioni di contratto”, spiega il signor Distruggere, all’anagrafe Vincenzo Maisto. Ma che cosa è successo veramente tra il blogger e il capitano della squadra della Tv?

La lite nello studio di Paolo Bonolis

“Non so se manderanno in onda la “polemica” che c’è stata con la signora Perego”: è con queste parole che poche ore fa è stata annunciata, a mezzo social, la lite tra il Signor Distruggere e Paola Perego a Ciao Darwin – Terre Desolate. Nel post pubblicato dal blogger, si legge inoltre che la celebre conduttrice sarebbe “addirittura scesa dal suo trespolo per venire a battibeccare con me. Vedremo”. Non sappiamo ancora se la scena subirà dei tagli tagliata o se verrà mandata in onda in maniera integrale, ciò che è certo è che Paola Perego non è l’unica ad aver litigato con il celebre protagonista del web. “Avrei due cosucce da dire anche alla signora Karina Cascella – spiega inoltre sui social il Signor Distruggere – Ne parlerò stasera, durante la messa in onda, nelle stories di Instagram”. Non resta quindi che attendere la sfida di questa sera e scoprire, attraverso i profili social di Vincenzo Maisto, quale è stato il motivo scatenante del battibecco che lo ha visto schierarsi contro alcuni dei protagonisti della Tv.

