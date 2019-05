Live Non è la D’Urso/ Finti matrimoni e Ilona Staller choc: “Vendo ogni cosa”

E’ stata una puntata ricca di scontri, ospiti e rivelazioni a Live Non è la D’Urso. La padrona di casa ha subito affrontato il tema più scottante e caro agli appassionati di gossip, ovvero l’annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Barbara D’Urso ha dedicato gran parte della serata allo scandalo che ruoterebbe dietro l’ennesimo rinvio matrimoniale. Infatti c’è chi è convinto del fatto che le manager della Prati abbiano architettato una vera e propria messa in scena al solo scopo di monetizzare la notizia. Ne è convinta anche Sara Varone, scottata dalla “fregatura David Lorenzo Coppi”. Un ragazzo che nemmeno esisterebbe e che la modella avrebbe conosciuto nel mondo virtuale grazie alle manager. Durante la puntata è intervenuto anche Roberto D’Agostino di Dagospia, che su entrambe le vicende ha un’idea molto chiara: “Queste due signore volevano solo guadagnarci. Inutile stare qui a raccontarcela. Coppi non esiste”. Ne è nato un piccolo dibattito con la D’Urso, che sulla possibile farsa ha detto: “Se è così io mi incaz*o”.

Live Non è la D’Urso, chirurgia estetica e tanto trash

Tra i protagonisti di Live Non è la D’Urso tanti personaggi noti del mondo della televisione, come Karina Cascella, Cristian Imparato e Rodrigo Alves. I primi due hanno discusso animatamente per i rispettivi ritocchini estetici. La Cascella continua a sostenere che Cristian si sia rifatto le labbra, mentre l’ex gieffino non si è risparmiato negli insulti nei confronti di Karina. “Sembri la bambola assassina! Hai cambiato i connotati. Io se ho fatto ricorso alla chirurgia è per seri problemi di salute, non come te. Vola bassa”. La showgirl ha ovviamente risposto per le rime, fiera dei suoi risultati e della sua forma fisica. Barbara D’Urso, invece, ha ripreso Alves per le sue ultime operazioni al viso e agli occhi. “Per me è una cosa folle quella che hai fatto ma se sei felice tu…” il suo commento. Tra gli ospiti anche Sophia Vegas, detentrice del record mondiale del girovita più stretto. Pure lei grande protagonista nel salotto serale di Barbara D’Urso.

Live non è la D’Urso, Ilona Staller show: “Vendo ogni cosa”

Ultimo blocco della trasmissione dedicato a Ilona Staller, che ha affrontato a viso aperto gli opinionisti della D’Urso. Tra questi Giuseppe Cruciani, Platinette e Giampiero Mughini. Si è parlato ovviamente della carriera hard di Cicciolina, ma anche della sua attività di parlamentare e della sua attuale situazione economica. “Sono costretta a vendere i miei indumenti intimi, usati una o due notti. Vendo quadri, oggetti degli spettacoli e anche la mia casa”. Fosse per Cruciani il vitalizio da parlamentare non le andrebbe mai tolto: “Intere generazioni di italiani hanno cominciato ad usare le mani per Cicciolina. E’ un grande merito. Solo per questo merita un vitalizio a vita”. La Staller ha poi attaccato duramente Rocco Siffredi, definendolo un bugiardo: “Ho saputo che parla solo male di me e dice cose non vere. E’ un bugiardo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA