Live Non è la D’Urso/ Ospiti e anticipazioni: la confessione di Eliana Michelazzo

Grande attesa per la nuova puntata di Live, Non è la D’Urso che torna in onda oggi, mercoledì 22 maggio, in prima serata su canale 5. Dopo il grande successo ottenuto con la settima puntata del Grande Fratello 2019, Barbara D’Urso è pronta a replicare con il nuovo appuntamento del suo show serale che, partito come un esperimento, sta convincendo il pubblico e i vertici Mediaset. Dopo essersi occupata più volte del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone con l’ospitata della showgirl sarda che, nella scorsa puntata, ha anche abbandonato lo studio, questa sera, ci sarà l’epilogo di una vicenda che, per settimane, ha occupato i programmi televisivi e le prime pagine dei giornali di gossip. Ai microfoni di Live, Non è la D’Urso, infatti, Eliana Micheazzo racconterà la sua verità su Mark Caltagirone.

L’INTERVISTA DI ELIANA MICHELAZZO

Il matrimonio gate di Pamela Prati e Mark Caltagirone occuperà gran parte della nuova puntata di Live, Non è la D’Urso. L’unico ospite annunciato finora, infatti, è Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati che, dopo le polemiche e il caso mediatico scatenato dalle nozze mai celebrate tra la showgirl sarda e il fidanzato, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità. In un’intervista già registrata e che sarà trasmessa nella puntata di Live, Non è la D’Urso in onda in diretta questa sera, Eliana Micheazzo spiegherà la propria versione dei fatti. «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista», saranno queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla Michelazzo.

LIVE NON E’ LA D’URSO: QUALI SARANNO GLI ALTRI OSPITI?

Quali saranno gli altri ospiti della serata? Probabilmente, la puntata sarà totalmente dedicata ad Eliana Michelazzo e alla sua intervista. Diversamente dai precedenti appuntamenti, infatti, quello odierno avrà una durata ridotta. Barbara D’Urso, infatti, chiuderà la trasmissione intorno alle 23.35 per lasciare poi spazio a Matrix in vista delle eezioni per rinnovare i membri italiani del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio. Live non è la D’Urso andrà in onda fino al 19 giugno, giorno in cui sarà trasmessa l’ultima puntata della stagione del programma serale di Carmelita.



