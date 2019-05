Live Non è la D’Urso/Ospiti e anticipazioni: le nozze di Pamela Prati e Ilona Staller

Barbara D’Urso non si ferma un attimo. Dopo il successo ottenuto con la quinta puntata del Grande Fratello 2019 e i milioni di telespettatori che, ogni giorno seguono Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è pronta per condurre l‘ottava puntata di Live, Non è la D’Urso. Lo show serale della conduttrice continua a vincere la gara degli ascolti regalando risultati importanti non solo alla d’Urso, ma anche a Mediaset che, in questa stagione televisiva, ha deciso di puntare ancora di più su Barbara D’Urso affidandole ben quattro trasmissioni. Una scommessa vinta al punto che la settima puntata di Non è la D’Urso è stata seguita da 2.475.000 spettatori pari al 14.9% di share (Buonanotte di 6 minuti: 935.000 – 19.2%). Il merito va non solo alla padrona di casa, ma anche ai suoi ospiti e ai suoi opinionisti che affrontano discussioni su argomenti d’attualità. Di cosa si parlerà, dunque, nella puntata in onda questa sera? Anche questa sera tra i temi centrali ci sarà il matrimonio annullato di Pamela Prati, ospite in studio sarà Ilona Staller e poi si parlerà di chirurgia choc con la donna con il giro vita più piccolo del mondo.

Live Non è la D’Urso: nuove rivelazioni su Pamela Prati

A Live, Non è la D’Urso si continua a parlare del matrimonio di Pamela Prati. Nella scorsa puntata, in diretta, è intervenuto in collegamento telefonico Mark Caltagirone, il futuro sposo di Pamela Prati. Pochi giorni dopo è stato annunciato il rinvio del matrimonio, fissato per l‘8 maggio. “Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”, ha spiegato Pamela Perricciolo, agente della Prati, racconta al settimanale Oggi. Nella puntata odierna di Live, Non è la D’Urso, dunque, si tornerà a parlare di Pamela Prati e non solo. Secondo quanto si evince dal promo mandato in onda su Canale 5 sembra che verrà fuori tutta la verità sul presunto matrimonio ma anche sulla telefonata che la scorsa settimana è arrivata in diretta dal presunto Mark Caltagirone. Cos’altro si scoprirà sulle nozze dell’anno?

Live Non è la D’Urso: Ilona Staller affronterà le cinque sfere

Le anticipazioni della nuova puntata di Live, Non è la D’Urso sono davvero poche. Come ogni settimana, anche questa sera, ci saranno degli ospiti che pronti a raccontarsi e ad affrontare le famose cinque sfere. Chi sarà, dunque, il protagonista dell’uno contro tutti? Dopo le polemiche scatenate da Alberico Lemme, quale personaggio risponderà alle provocazioni degli opinionisti che si nasconderanno dietro le sfere? Secondo quanto si evince dal promo mandato in onda su Canale 5 sembra che la protagonista del momento degli “sferati” sarà Ilona Staller. La famosa ex pornostar nota con il nome di Cicciolina sarà in studio per parlare di quello che ha già rivelato nei giorni scorsi ai giornali ovvero la sua crisi economica, la vendita dei suoi cimili per tirare a campare ma, soprattutto, la questione vitalizio che continua a dire di meritare. Cos’altro dirà e chi le si presenterà al cospetto per dire la sua?

Live Non è la D’Urso: Paola Caruso a caccia del padre naturale

Una delle grandi protagoniste delle prime sette puntate di Live, Non è la D’Urso è stata sicuramente Paola Caruso che, grazie a Barbara D’Urso e alla sua redazione, ha potuto ritrovare la mamma biologica. Dopo essersi sottoposte al test del DNA, l‘ex Bonas di Avanti un altro e la signora Imma hanno avuto la conferma di essere davvero madre e figlia. Il desiderio di Paola, ora, è ritrovare anche il padre naturale che, stando a quello che ha raccontato la signora Imma, è stato un calciatore del Catanzaro. Nella scorsa puntata di Non è la D’Urso, è stato rintracciato il presunto padre biologico della Caruso che, però, ha negato di aver avuto una storia con la signora Imma e di essere, di conseguenza, il padre di Paola. Una delusione per la Caruso a cui la D’Urso ha promesso di ritrovare anche il padre naturale. Questa sera, dunque, si tornerà a parlare della famiglia naturale dell’ex Bonas? La Caruso riuscirà a riabbracciare il padre biologico o a scoprire almeno il suo volto?





