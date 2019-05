Live Non è la D’Urso/ Ospiti: Paola Caruso ritrova il padre naturale?

Dopo la pausa della settimana scorsa, Live Non è la D’Urso non si ferma e torna in onda oggi, mercoledì Primo Maggio, in prima serata su canale 5. Nonostante il giorno di festa, Barbara D’Urso, in pausa con Pomeriggio Cinque, alle 21.20, darà il via ad una nuova puntata della sua trasmissione serale che, partita come una scommessa, sta regalando soddisfazioni non solo alla conduttrice, ma anche a Mediaset che ha deciso di puntare su di lei affidandole ben quattro programmi. Instancabile e innamorata del proprio pubblico, Barbara D’Urso, insieme alla propria redazione, ha messo su una puntata in cui non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Live, Non è la D’Urso? Quali saranno gli ospiti? Andiamo a scoprire tutto.

Live Non è la D’Urso: le anticipazioni di Barbara D’Urso

Ad annunciare le prime anticipazioni di Live Non è la D’Urso è stata Barbara D’Urso che, durante la puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 30 aprile. Nonostante sia un giorno di festa, Live Non è la D’Urso non si ferma. Gli ascolti delle prime settimane sono state soddisfacenti per colei che è ormai diventata la punta di diamante di canale 5. Merito degli argomenti affrontati, ma anche degli ospiti che, finora, hanno accettato l’invito di Barbara D’Urso mettendosi a nudo di fronte ai vari opinionisti: da Morgan ad Asia Argento, da Wanna Marchi a Pupo, sono stati tanti i vip che hanno dato vita a polemiche mediatiche, ma chi saranno gli ospiti di questa sera?

Paola Caruso protagonista di Live Non è la D’Urso

Sono pochissime le anticipazioni per la nuova puntata di Live, Non è la D’Urso. L’unica ospite annunciata, infatti, è Paola Caruso. Grazie a Barbara D’Urso, l’ex Bonas di Avanti un altro ha ritrovato la madre naturae. Dopo essersi incontrate e abbracciate in diretta tv, Paola Caruso e la mamma biologica si sono sottoposte al test del Dna e, davanti al pubblico di Live Non è a D’Urso, hanno scoperto di essere madre e figlia. L’abbraccio tra le due ha commosso ed emozionato sia il pubblico che la stessa Barbara D’Urso che, adesso, ha una nuova missione: riuscire a far ritrovare alla Caruso anche il padre naturale. Sarà questo l’argomento principale della nuova puntata di Live, Non è la D’Urso. Barbara riuscirà a centrare l’obiettivo?

Paola Caruso in cerca del padre naturale

Legatissima alla sua famigia adottiva, Paola Caruso non nasconde la gioia di aver ritrovato la madre biologica con cui sta cercando di costruire un rapporto anche se, come ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera, fa fatica a chiamare la signora Imma “mamma”, considerando tale la donna che l’ha cresciuta. Paola, però, sarebbe pronta anche ad abbracciare il padre naturale. L’ex Bonas ha svelato di essere a conoscenza dell’identità del padre biologico. “E’ un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 – ha svelato al Corriere della Sera – So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara d’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.





