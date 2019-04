Lo sciopero dei rider/ Corti e Onnis alle Iene parlano della blacklist dei vip

Alessandro Corti e Stefano Onnis a Le Iene Show presenteranno stasera, 30 aprile 2019, il servizio sullo sciopero dei rider. Questi hanno pubblicato in via ufficiale una blacklist di vip che non danno la mancia, gettando dunque ombre su diversi personaggi famosi. I due inviati saranno presenti per cercare di capire meglio qual è il lavoro di questi fattorini, pronti a sacrificarsi per esaudire i desideri dei più. Le due Iene decidono di metterli di fronte a delle situazioni molto particolari e chiamandoli si fanno trovare una volta in una pozza di sangue e l’altra con l’imminente parto di Corti. Questa è ovviamente solo una scherza per riuscire a dare un po’ di spazio ai rider e cercare di capire da cosa è arrivato questo polverone alzato negli ultimi giorni. Sarà poi il pubblico di Italia 1 a poter esprimere il suo giudizio.

Lo sciopero dei rider: la protesta

In seguito al servizio de Le Iene Show sullo sciopero dei rider, realizzato da Alessandro Corti e Stefano Onnis, ci sarà la possibilità di fornire ulteriori particolari in merito a quanto sta accadendo. Lo sviluppo di applicazioni come Just Eat e Deliveroo ha portato ovviamente all’aumento delle richieste di lavoro per i fattorini che sembrano essere sempre meno tutelati. Così i sindacati autonomi e le associazioni dei rider dovrebbero scioperare in maniera simbolica proprio il 1° maggio, cioè durante la festa dei lavoratori. Appena giovedì scorso un collettivo di rider di Milano ha pubblicato una blacklist di vip che regolarmente ordinano con le applicazioni più note, decidendo liberamente di non lasciare una mancia.

