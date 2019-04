Lo scudo dei Falworth/ Su Rete 4 il film con Tony Curtis (oggi, 26 aprile 2019)

Lo scudo dei Falworth è un film del 1954 la cui sceneggiatura è tratta del romanzo di Howard Pyle Men on Iron e che andrà in onda oggi, 26 aprile, su Rete 4 nel pomeriggio alle 16.30. E’ un film girato da Tony Curtis all’inizio della sua lunga carriera cinematografica e da Janet Leigh nota al grande pubblico specialmente per il ruolo di Marion Crane nel film Psyco di Alfred Hitchcock. Si tratta sicuramente di un film non adatto a tutti anche perché godibile soprattutto dalle persone più grandi. Sono diversi però gli spunti interessanti che potrebbero attirare alla visione i più accaniti tra i cinefili.

Lo scudo dei Falworth, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Lo scudo dei Falworth. Il film è ambientato a cavallo tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo. Durante una battuta di caccia nella tenuta del Conte di Alban sono presenti il Conte, il suo amico Sir Robert e Enrico IV Re d’Inghilterra. A causa di un piccolo incidente il Re deve abbandonare la battuta di caccia e il Conte si sfoga con Sir Robert circa l’inadeguatezza del principe Hal quale futuro Re d’Inghilterra.

La caccia prosegue fino ad un villaggio dove risiedono i Falworth: Il padre Diccon e i figli Meg e Myles. Quest’ultimo viene fatto nascondere per evitare il prelievo di leva da parte del Conte. Sir Rober invece è più interessato a Meg e la insegue per abusare di lei. Durante l’inseguimento Sir Robert si imbatte e si scontra con Myles che ingaggia una lotta e sarà costretto a fuggire inseguito fino ad una chiesa, quella di fratello Edward che gli darà rifugio e depisterà gli inseguitori.

