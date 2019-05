Lo sport preferito dall’uomo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 3 maggio 2019)

Lo sport preferito dall’uomo va in onda oggi, venerdì 3 maggio 2019, a partire dalle ore 16:30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola americana è stata prodotta è girata nel corso dell’anno 1964 con la regia di Howard Hawks con soggetto che è stato tratto dal racconto di Pat Frank intitolato The Girl Who Almost Got Away mentre l’adattamento della sceneggiatura ha visto la collaborazione di Leigh Brackett, John Fenton Murray e Steve McNeil. Direttore della fotografia è Russell Harlan e nel cast sono presenti tra gli altri il celebre Rock Hudson vera icona del mondo cinematografico di quel periodo, Paula Prentiss, Maria Perschy, Edy Williams e John McGiver.

Lo sport preferito dall’uomo, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama de Lo sport preferito dall’uomo. In una splendida cittadina americana nel corso degli anni 60 vive un uomo di nome a Roger che oltre a lavorare all’interno di un importante magazzino di genere sportivo ha ottenuto un enorme successo per aver pubblicato un manuale di pesca grazie al quale parecchi aspiranti pescatori sono riusciti a scoprire tutte le tecniche e tutti i segreti per avere successo. Tuttavia nonostante abbia scritto il manuale l’uomo non solo non ha alcuna esperienza nel campo della pesca ma prova addirittura una vera e propria repulsione nei confronti dei pesci. Il successo del suo libro è tuttavia dettato dal fatto che abbia riportato con grande furbizia tutti i racconti degli sono stati propinati nel corso degli anni da alcuni amici grandi esperti di questo genere di sport. Due giovani donne particolarmente appassionati di pesca decidono di organizzare presso un suggestivo lago una gara che possa prevedere la partecipazione di tutti i più grandi pescatori americani e quindi anche dello stesso Roger che quindi si trova immediatamente in grande difficoltà. Ben sapendo come questa vicenda possa ritorcersi contro decide di raccontare alle due organizzatrici dell’evento quanto fatto sottolineando di non avere alcuna esperienza nel campo della pesca. Le 2 donne dopo aver conosciuto la verità sul conto del presunto esperto non si lasciano per niente abbattere dalla situazione ed anzi non volendo avere contraccolpi per il loro torneo decidono di sottoporre lo stesso sto Roger ad un corso intensivo di pesca della durata di alcuni giorni. Durante questo periodo di allenamento intensivo tra Roger è una delle due donne inizia a nascere una forte attrazione che ben presto sfocerà in amore. Tuttavia la loro felicità sarà messa in discussione non solo dalle tante bugie che hanno reso Roger un uomo particolarmente famoso in campo della pesca ma anche per alcune situazioni sentimentali In pregresse che sembrano poter influenzare i due innamorati. Tuttavia alla fine ci sarà un happy end particolarmente romantico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA