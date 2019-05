LODOVICA COMELLO/ Sul set per “Extravergine”, la nuova serie Fox (Che tempo che fa)

Lodovica Comello sta vivendo un momento denso di impegni lavorativi e anche di incontri pubblici. Questa sera la vedremo tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, dove forse comincerà ad accennare qualcosa sul lavoro che sta svolgendo a Torino, sul set di “Extravergine”, una nuova serie di Fox di cui è protagonista e che verrà trasmessa in autunno, per la regia di Roberta Torre. Il soggetto di serie è di Alba Calicchio e Daniele Malavolta, l’adattamento di Chiara Laudani e Daniela Delle Foglie. Nel cast della serie ci sono anche Melissa Bartolini, Pilar Fogliati, Stella Pecollo, Irene Ferri, Valentina Banci, Massimo Poggio e Stefano Rossi Giordani. Complessivamente, la serie sarà composta da dieci episodi e la Comello vestirà i panni di Dafne Amoroso, una ventinovenne piuttosto nerd che scrive per una rivista e che soprattutto è ancora vergine.

LODOVICA COMELLO, IL PERSONAGGIO DI DAFNE

Nell’arco delle puntate, la vita di Dafne cambierà molto. Come leggiamo sul sito di Tv Sorrisi e canzoni, “tra malintesi, situazioni rocambolesche e colpi di scena, la sua vita cambierà radicalmente passando da ‘loser’ a rischio licenziamento a ‘dea del sesso’ tanto da diventare autrice della rubrica sul sesso della rivista per la quale lavora”. E dire che all’inizio si occupava della rubrica dedicata ai libri. “Extravergine è una commedia sulle donne di oggi e il femminile contemporaneo dai forti toni rosa e al sapore di zucchero”, ha detto la regista Roberta Torre, mentre Lodovica Comello ha detto: “Sono felicissima di interpretare il personaggio di Dafne in questa serie. Era il ruolo che stavo aspettando”. Parole riportate da La Stampa e pronunciate in occasione del Festival della tv di Dogliani, dove l’attrice, conduttrice e cantante è stata accolta da moltissimi fan.

LODOVICA COMELLO E GLI IMPEGNI PUBBLICI

Quello di Dogliani è stato uno dei tanti appuntamenti pubblici di Lodovica Comello, che, oltre a essere presente oggi nella trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio, e per forza di cose anche a essere impegnata nelle riprese di “Extravergine”, sarà presente nel pomeriggio a Serie Con, l’evento organizzato a Milano per gli amanti delle serie tv. Alle 14:30 prenderà infatti parte all’incontro dal titolo “La Comedy all’italiana secondo Fox Networks Group Italy. Da ‘Boris’ a ‘Extravergine’ passando per ‘Romolo+Giuly’. Al suo fianco ci saranno anche Caterina Guzzanti, Beatrice Arnera e Alessandro Saba. La Comello sarà ancora a Milano la settimana prossima per partecipare a Cibo a regola d’arte, la manifestazione di Corriere della Sera dedicata alla cultura del cibo e all’alimentazione, che si terrà dal 16 al 19 maggio.



