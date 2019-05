LOREDANA BERTE’/ Alessandra Celentano: “la sua opinione è come il vento” (Amici 2019)

Loredana Bertè è pronta a continuare la sua rivoluzione ad Amici 18. La cantante italiana, dopo l’eliminazione di Valentina dal serale di Amici 2019 ha espressamente richiesto una sfida diretta tra la ballerina e il cantante Mameli giudicata però dal televoto. Una richiesta accolta dalla produzione del programma e condivisa anche da Timor Steffens, professore di ballo del programma che sui social ha scritto: “Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata, incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato, dato che non ero l’unico a votare”. Il professore di danza e coreografo si è espresso a favore della richiesta di Loredana Bertè concordando sul fatto che il metro di giudizio dei prof è diverso da quello del pubblico. Non solo, Timor ha chiaramente detto che Valentina è una delle allievi più forti e meritevoli di questa edizione di Amici 18.

Alessandra Celentano contro Loredana Bertè: “la sua opinione mutevole come il vento”

La richiesta di Loredana Bertè, se da un lato ha trovato l’approvazione di Timor Steffens, dall’altro è stata accolta male da altri professori di Amici 18. In particolare a remare contro la regina del rock è stata Alessandra Celentano , che l’ha accusata di essere poco obiettiva verso i ragazzi. Non solo, la Celentano ha detto: “Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti. L’opinione di Loredana Bertè su noi Prof. è mutevole come il vento. L’unica cosa che non cambia mai invece è che, nella danza, lei non è in grado di dare giudizi tecnici”. Le parole della professoressa di danza classica hanno trovato immediato riscontro da parte di tantissimi fan del talent show di Maria De Filippi che, sui social, hanno commentato riconoscendole obiettività. Resta da capire se la Bertè deciderà di replicare alle accuse della Celentano oppure lo farà dal vivo durate la diretta di sabato 4 maggio.

Loredana Bertè contro Tish e Mameli

Dopo la protesta per l’esclusione di Valentina, a finire nel mirino della giudice speciale Loredana Bertè anche Tish e Mameli. In particolare la regina del rock durante il pomeridiano di Amici 18 ha tenuto a precisare che Tish non segue i consigli, ma si sente già arrivata. “Tish, 18 anni, non fa tesoro di quello che uno le dice. Io, a 32 anni, ho avuto l’onore di lavorare con Ivano Fossati e per 5 anni, mi ha fatto un c*lo come una casa. Lui mi ordinò di fare un corso di dizione perché le parole si devono sentire tutte. Io prendevo tesoro di quei consigli. Tish si sente già Aretha Franklin ed è un peccato perché ha un gran talento…” dice la Bertè, precisando poi: “lei segue i consigli di Rudy Zerbi che è una cosa un po’ strana…”. Naturalmente Tish ha replicato lanciando una frecciata a Giordana: “non mi sento arrivata, non mi sento Aretha Franklin! Chi si sente arrivata, chi cambia i ritornelli, è quella là, casomai…”. La Bertè non ha risparmiato poi nemmeno Mameli: ” ha fatto fin troppa strada qui dentro. Non doveva neanche esserci un Mameli dentro la scuola, con tutti questi talenti. Lui non è un talento. A me l’indie piace moltissimo, come fa a dire che non mi piace. Mi dà fastidio che sia uscita Valentina a favore del “talentino” di Mameli, a causa dei professori che hanno ricominciato a fare i giochi sporchi…”. Anche Mameli ha sentito le parole della cantante e ha replicato: “Non si può permettere di dire che non ho talento. Io non le piaccio e le rode il fatto che sono ancora qui.”.





