Loredana Bertè, Amici 2019/ Nuova proposta: “sfida diretta tra Mameli e Valentina”

Loredana Bertè non ci sta e torna ad attaccare la giuria di Amici 2019 dopo l’eliminazione di Valentina Vernia che ha perso la sfida contro Mameli nel corso della scorsa puntata del serale del talent show di Maria De Filippi. Una sfida che, a detta della Bertè, avrebbe dovuto vincere la ballerina, considerata dalla cantante un vero talento. “A causa di una commissione interna che sembra senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora una volta il talento: Valentina. Il pubblico che si è espresso anche attraverso i social ha dimostrato di essere d’accordo con me. Ieri sera mi sono alzata da quella sedia con il rimorso di aver accettato che fosse tolto il televoto nella seconda manche; nella mia ingenuità ho voluto ridare fiducia alla commissione. Ho sbagliato e voglio correre ai ripari perché questa è la seconda volta”, sbotta Loredana Bertè in un comunicato pubblicato non solo dalla cantante, ma anche dalla produzione di Amici sui vari canali social. Decisa a proteggere il talento che è rimasto nella scuola, la Bertè lancia, ancora una volta, una nuova proposta in vista della prossima puntata del serale.

Loredana Bertè, nuova proposta contro la giuria di Amici 2019

La guerra di Loredana Bertè contro la giuria di Amici 2019 e contro Mameli che non è riuscito, in queste settimane, a conquistare la fiducia dell’unico giudice esterno del serale del taent show continua. La cantante non ha alcuna intenzione di lasciare che il taento venga distrutto e avanza una proposta chiara alla produzione per far rientrare in gara la ballerina della squadra blu, Valentina Vernia. “Pretendo che sia il pubblico e solo il pubblico a scegliere, con la giuria muta e impotente, me inclusa. Voglio che il pubblico da casa si pronunci e che non si faccia un passo avanti senza averlo consultato” – fa sapere la Bertè che poi conclude – “Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina. Cosa accadrà dopo? Ho consegnato alla produzione due buste: una se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli e una se il pubblico preferirà quella di Valentina. Le buste saranno aperte in diretta solo dopo la chiusura del televoto, una volta annunciato il vincitore”. La nuova proposta della cantante sarà presa in considerazione?





© RIPRODUZIONE RISERVATA