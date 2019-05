Loredana Bertè assente al Serale di Amici/ Perché? Lontana dal parterre per un…

Loredana Bertè, grande protagonista del Serale di Amici 2019, questa sera lascerà vacante il suo posto nel parterre. In sua assenza, Maria De Filippi ha schierato quattro personaggi molto amati dal grande pubblico, Raffaella Carrà, Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone, il tutto con lo scopo di non far pesare ai milioni di telespettatori quell’assenza che già si preannuncia piuttosto rumorosa. Ma che fine ha fatto Loredana Bertè? E perché dovrà rinunciare al suo posto come giudice nel talent di Canale 5? Secondo quanto anticipato dai primi rumors, proprio questa sera l’amata cantante è impegnata in una delle date del “Loredana Bertè Tour Teatrale 2018/2019”. Fra le tappe dell’evento, infatti, figura quella di Bologna, presso il Teatro Duse, uno spettacolo previsto proprio questa sera, sabato 11 maggio. Svelato il mistero, tutti i fan della Bertè potranno tirare un sospiro di sollievo: il giudice più chiacchierato della stagione dovrebbe tornare al suo posto già a partire dalla promissario settimana.

Loredana Bertè: “Tequila e San Miguel”, nuovo tormentone in arrivo?

La nuova sfida di Loredana Bertè, grande assente della nuova puntata del Serale di Amici 2019, si chiama “Tequila e San Miguel” ed è il singolo realizzato con la collaborazione di Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra, questi ultimi anche nelle vesti di produttori. Il brano, disponibile da ieri su tutte le piattaforme musicali, segna un nuovo importante passo nella carriera della Berté, che dopo il successo di “Non ti dico no”, celebre tormentone dell’estate del 2018, è sempre più proiettata sullo stile meglio noto come “Indie”. Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima giovedì 9 maggio al live celebrativo dei 15 anni di carriera “Boomdabash & Friends” all’Alcatraz di Milano e, come ipotizzato dalle principali piattaforme web, si candida ufficialmente a diventare il primo tormentone dell’ormai imminente estate 2019.

Dopo Riky Martin e Vittorio Grigolo…

Il clamore a Sanremo, una tournée che andrà avanti per tutta l’estate e un singolo “Cosa ti aspetti da me”, che ha già conquistato un Disco d’Oro. Ma la strada del successo di Loredana Bertè passa anche per il Serale di Amici 2019, dove l’amata cantante, dopo oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio e più di 7 milioni di dischi venduti, ha conquistato una popolarità tutta nuova. Quanto basta su di giri, ma coi piedi sempre ben piantati sul palco delle esibizioni, la Bertè si è rivelata il vero talento del programma di Maria De Filippi, un giudice in grado di brillare di luce propria, senza mai oscurare il percorso dei diversi concorrenti. Le sue iniziative, spesso contro corrente rispetto a quelle formulate dagli autori dello show, hanno a tratti destato scalpore, ma sono sempre state supportate dal pubblico che la ama. In un serale già prematuramente orfano di Riky Martin e Vittorio Grigolo, questa sera si sentirà la sua mancanza?



