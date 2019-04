Loredana Bertè, Amici 2019/ Video: “Caccerò tutti gli intrusi”

LO SCONTRO LOREDANA BERTÈ-RICKY MARTIN

La polemica sollevata Loredana Bertè nell’ultima puntata di Amici 2019 continua a rinvigorirsi ora dopo ora. La cantante ci ha tenuto ha ribadire alcuni concetti fondamentali che aveva espresso a chiare lettere durante il serale, quando era arrivata allo scontro frontale con Ricky Martin, altro giudice al servizio di Maria De Filippi. Gli animi si erano scaldati, tant’è che i due sono stati protagonisti di un rovente faccia a faccia sullo scottante argomento del bullismo, ma poi tutto pareva essere rientrato nel migliore dei modi; sullo sfondo, comunque, c’era stata l’eliminazione di Alvis e la vittoria dei Bianchi sui Blu. Poche ore fa, però, Loredana Bertè ha dato nuovamente fuoco alle polveri con un lungo screenshot su Instagram su cui ha voluto chiarire (qualora ce ne fosse ancora bisogno) i termini ultimi della polemica. Il post, preso direttamente da Amici 18 official ha subito riscontrato il gradimento dei suoi followers, che l’hanno premiata con quasi 2.000 like nel giro di poche ore. Il post, estremamente significativo, è così intitolato: “Rivoluzione atto III: cosa succederà sabato?” Andiamo a vederne il contenuto.

CACCERÒ GLI INTRUSI: A CHI SI RIFERISCE IL GIUDICE DI AMICI?

Che Loredana Bertè sia un personaggio sui generis questo lo sapevamo da tempo. E’ praticamente dall’inizio della sua carriera che la sorella di Mia Martini non fa che stupire, scioccare e destabilizzare l’opinione pubblica. Dunque, a fronte di tutto ciò, la lite con Ricky Martin avvenuta nell’ultima puntata di Amici 18 non ci stupisce affatto, anzi: probabilmente ci avrebbe stupito se se ne fosse stata buona e tranquilla per tutta la serata. Ma questa volta, stando alle parole di Loredana Bertè stessa, le cose sono un po’ diverse. La cantante ha deciso finalmente di fare del bene a qualcuno gettandosi anima e corpo nella ricerca dei talenti veri. Ecco cosa ha scritto su Instagram la cantante: “Fin da quando ho iniziato il mio lavoro da giudice ad Amici 18 mi sono sempre schierata a favore del talento e contro l’ipocrisia generale, sempre. Quest’annata di Amici è piena di talenti ed è proprio per questo che abbiamo il dovere di far risaltare i talenti e cacciare invece gli intrusi…” Parole forti quelle di Loredana Bertè che sono ovviamente destinate ad alimentare una grande polemica.

LOREDANA BERTÈ:”NON SONO CRUDELE”

Continua Loredana Bertè su Instagram: “Sono davvero felice che la mia proposta di televoto sia stata accettata da tutte le parti, ci tenevo. A cosa serviamo noi giudici? Non si limita a dare solamente un voto bello o brutto, non è solo questo. Un giudice deve anche esaltare la qualità laddove ci sia ed evidenziare tutte le mancanze.” Il discorso di Loredana Bertè, estremamente logico e ponderato è la naturale continuazione di quanto si era visto nella puntata serale. Lo scontro con Ricky Martin era stato duro (“Sono omosessuale e so benissimo cosa significa essere discriminato” – aveva detto il portoricano in un reflusso di rabbia) ma poi la cosa era finita lì. Adesso, però, le parole di Loredana Bertè acquisiscono un senso nuovo e soprattutto una finalità giusta: “Alcuni mi hanno detto incredibilmente che sono crudele o cose simili ma tutto ciò non è affatto vero, anzi. Non sono molto più crudeli quelli che, pur sapendolo, danno false speranze? Vi potrei citare tantissimi artisti che sono state delle meteore e poi sono spariti.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA