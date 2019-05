LOREDANA BERTÈ/ Video, Con Tequila e San Miguel alla conquista dell’estate (Amici 18)

Loredana Bertè torna al serale di Amici 18 dopo l’assenza della scorsa settimana per via di una data del suo “Libertè Tour”. La regina del rock è una delle indiscusse protagoniste della diciottesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Rivoluzionaria come poche, Loredana non ha mai avuto paura di dire quello che pensa mettendoci sempre la faccia. “Ogni tanto le rivoluzioni vanno fatte perché servono a riportare l’equilibrio” ha dichiarato la cantante dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che mai come quest’anno ad Amici ha rivoluzionato il regolamento proponendo sfide alternative. Il suo obiettivo è semplice: “preservare il vero talento” andando anche contro i prof su cui ha detto: “a volte mi è sembrato che gli insegnanti non volessero esporsi più di tanto. Forse dipende dal fatto che hanno lavorato per mesi e mesi assieme ai ragazzi e magari si sono create delle preferenze al di là del merito”.

Loredana Bertè canzoni: Tequila e San Miguel è il nuovo singolo

Intanto nelle radio è uscito il nuovissimo singolo dal titolo “Tequila e San Miguel” con cui è pronta a conquistare l’estate. Dopo il tormentone dello scorso anno “Non ti dico no” con i Boomdabash, quest’anno la Bertè ha puntato su due numeri uno: Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra. Unica e sola regina del rock italiano, Loredana è reduce da un anno straordinario che l’ha visto tornare da vincitrice al Festival di Sanremo 2019. La sua “Cosa ti aspetti da me” ha conquistato tutti al punto che, durante la proclamazione del quarto posto a Sanremo, ha spinto il pubblico dell’Ariston ad una vera e propria protesta. La Bertè è patrimonio della musica italiana: una donna capace di attraversare anni ed epoche restando sempre fedele a se stessa, portando in scena il suo dolore, la sua sofferenza, ma anche la sua forza. Un’artista unica ed ineguagliabile nel panorama musicale italiano, che ancora oggi, è in grado di graffiare cuore ed anima con la sua voce.

Loredana Bertè ad Amici 18: “in quei ragazzi rivedo me”

La presenza di Loredana Bertè ad Amici 18 è sicuramente una delle cose più interessanti di questa edizione. Diciamolo senza la Bertè, Amici quest’anno non sarebbe stato lo stesso. La cantante, infatti, non solo ha rivoluzionato il regolamento, ma ha dato nuova vita ad uno show sempre uguale a se stesso. Parlando dei ragazzi la Bertè ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni: “quando li guardo, penso a com’ero io all’età loro. E c’è una ragazza che mi somiglia moltissimo, ma non posso svelare chi è. Sono una giudice e quindi devo essere assolutamente imparziale”. A chi l’accusa di avere un ego smisurato dice: “chi mi conosce bene mi rimprovera di essere troppo umile. La verità è che io non mi sono mai sentita “arrivata”, ma sono in perenne evoluzione grazie alla mia curiosità innata. Un’artista deve mettersi in discussione sempre e io questo lo faccio”. Un’artista che ancora oggi vive di musica ed emozioni, l’unica cosa in grande di spettinarla davvero!





