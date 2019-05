Lorenzo Orlandi, fidanzato Valentina Vignali/ La d’Urso: “Oggi non è voluto venire..”

Non sono positive le novità che arrivano a Valentina Vignali in merito al suo fidanzato Fabrizio Orlandi nella Casa del Grande Fratello 16. In diretta, Barbara d’Urso parla del rapporto di Valentina e Daniele e delle opinioni che questo sta scatenando fuori dalla Casa. In molti credono che tra i due ci sia più di una semplice amicizia e che, anzi, Valentina sia molto attratta da lui e preferisca non dirlo. È a questo punto che Barbara d’Urso svela un dettaglio abbastanza rivelante alla Vignali. “Valentina io devo dirti che il tuo fidanzato è stato spesso qui da noi in studio ma questa sera lo abbiamo chiamato e non è voluto venire”. Valentina però non sembra impensierita dalla cosa e anzi ammette: “Sono proprio super serena, sono tranquilla”.

Lorenzo Orlandi infastidito dal rapporto di Valentina e Daniele?

Lorenzo Orlandi, dal canto suo, preferisce rimanere in silenzio. Sul suo profilo Instagram non c’è alcun cenno a Valentina Vignali o al rapporto che la sua fidanzata ha instaurato con Daniele nella Casa del Grande Fratello 16. Per chi non lo conoscesse ancora, Lorenzo di professione fa il fotografo e l’ufficializzazione del loro legame è arrivata mesi fa su Instagram. Valentina ha pubblicato una foto del volto del nuovo partner, con tanto di romantica didascalia: «Tu sapevi un po’ di punk, di torta al cioccolato, di fiore calpestato». Lorenzo Orlandi, postando a sua volta una foto del volto della Vignali, ha scritto: «C’è un posto nel cuore, dove tira sempre il vento». Che la distanza e questa amicizia speciale possano aver cambiato tutto?

