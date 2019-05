Luana Giamporcaro chi è/ Vittima del Mostro di Udine nel 1983: fu strangolata…

Luana Giamporcaro ha solo 22 anni quando, in una notte del gennaio 1983, incontra il Mostro Di Udine. Prostituta 22 enne, la sua morte viene associata a quella di altre quattro donne a causa di un segno caratteristico ritrovato sul suo ventre: la firma dell’assassino. Il killer, infatti, ama lasciare sui corpi delle sue vittime un taglio a forma di “S”, effettuato con precisione chirurgica, che dallo sterno conduce al pube; “una tecnica praticata in ostetricia”, spiega il capitano Fabio Pasquariello (comandante del nucleo investigativo, ndr) che rappresenta “l’elemento unificante” dei diversi omicidi. Le vittime acclarate, grazie al medesimo modus operandi, sono in tutto quattro, ma i fatti delittuosi probabilmente riconducibili al mostro potrebbero essere molti di più: la scia di sangue ha infatti inizio nel settembre 1971 e conta in tutto circa tredici casi ancora irrisolti.

LUANA GIAMPORCARO, OMICIDIO RITUALE: LESIONI DA TAGLIO E…

Luana Giamporcaro, la cui vicenda sarà ricostruita nel dettaglio questa sera su Crime+Investigation, è stata uccisa con le stesse modalità che il Mostro di Udine ha adottato per la triestina Maria Carla Bellone. I due delitti, a distanza di soli tre anni l’uno dall’altro, evidenziano infatti le medesime caratteristiche, come quelli delle altre due vittime già acclarate. Solo l’assassino poteva infatti replicare con estrema precisione in ogni omicidio la stessa metodologia, mai divulgata in dettaglio dagli inquirenti. Tra le caratteristiche del modus operandi rese note fino a oggi, conferma anatomopatologo Carlo Moreschi, ci sarebbe un rituale ben preciso, con lesioni da taglio sul ventre e al collo e tentativi di strangolamento. Come il Mostro di Firenze, il Mostro di Udine è un assassino spietato, che avrebbe agito indisturbato per oltre un trentennio tra le campagne di Udine, selezionando scrupolosamente le sue vittime. Oggetto del suo interesse soprattutto prostitute e donne fragili o ragazze con vite ai margini, incapaci di opporre resistenza.

