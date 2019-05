Luca Cipiccia, ex fidanzato Martina Nasoni/ “Vuole tornare con lei”: scoop di Garth

Scoop nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Ancora una volta è Roger Garth, ospite di Barbara d’Urso, a lanciarlo. Stavolta si tratta di Martina Nasoni, concorrente del Grande Fratello 16, e di alcuni messaggi che Garth avrebbe ricevuto dal suo ex fidanzato Luca Cipiccia. “Mi ha contattato l’ex fidanzato di Martina – esordisce in studio Roger – Luca è molto geloso di quello che sta accadendo nella casa per l’interesse di Martina verso Daniele. Per lui Daniele sta solo prendendo in giro Martina.” Così continua: “Vuole anche chiedere scusa a Martina per averla tradita e trattata male in passato. Sostiene, infine, che se non si fossero lasciati l’avrebbe sposata“. Rivedendola in tv, Luca avrebbe quindi ripensato a Martina e sarebbe pronto a riconquistarla ad ogni costo.

Luca Cipiccia, l’ex di Martina Nasoni fa un appello a Barbara d’Urso

Roger Garth, a Pomeriggio 5, aggiunge infatti che “Mi ha scritto su Instagram, evidentemente si fidava di me e ha fatto bene.” E di fronte ai dubbi di Riccardo Signoretti e altri ospiti, l’opinionista della d’Urso ha anche specificato che “Mi sono fatto mandare dei video perché io verifico sempre.. Ho anche foto dei due insieme.. È una cosa vera, si conoscono pure le famiglie tanto che la mamma di questo Luca è ancora in contatto con Martina”. Luca Cipiccia chiede, attraverso Garth, che Barbara d’Urso gli dia la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello 16 per avere un confronto con Martina e poterle non solo chiedere scusa ma anche di poter avere un’altra chance. La conduttrice accetterà questo appello?

