Luca Daffré/ Uomini e Donne, è la scelta di Angela Nasti? “Credevo di sì, poi…”

Luca Daffrè sarà la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne? Di fronte alle ultime esterne andate in onda, parrebbe proprio di sì. La tronista ha manifestato per lui un fortissimo interesse e una grande attrazione fisica, culminata in un lungo e appassionato bacio. Immagine che ha portato molti telespettatori del dating show a credere che fosse proprio lui la scelta. Eppure le dichiarazioni fatte da Angela nel corso dell’intervista al Magazine di Uomini e Donne, successive al bacio con Daffré, sembrano svelare una realtà molto differente da questa. La Nasti ammette: “Arrivati a un certo punto della conoscenza, per una coma me inizia ad essere importante anche sentire l’odore della pelle della persona che ha vicino. Il problema è che quando ho baciato Luca ho pensato fosse lui la scelta e quando ho baciato Alessio è successo lo stesso.”

LUCA DAFFRÈ SARÀ LA SCELTA DI ANGELA? AL MOMENTO….

Parole, quelle di Angela Nasti, che smentiscono l’ipotesi di chi credeva che la tronista avesse già la sua scelta e che questa fosse Luca Daffé. Infatti la tronista aggiunge: “A oggi ho ancora bisogno di capire cosa mi possa dare uno e cosa l’altro. Su Alessio come persona non ho dubbi, Luca invece mi è arrivato di meno.” Tutto è quindi ancora in ballo a Uomini e Donne: Angela non ha ancora la sua scelta e i passi avanti fatti con Alessio hanno rimesso tutti in gioco. Così, se fino a qualche settimana fa sembrava essere lui il ragazzo per Angela, questi stravolgimenti cambiano tutto. Luca Daffré riuscirà a fare l’ultimo salto di qualità e conquistare definitivamente il suo cuore?

