Luca Daffrè/ Uomini e donne, l’accusa ad Angela Nasti: “Sei infantile” e lei piange..

Angela Nasti e Luca Daffrè neo coppia di Uomini e donne? In molti lo sperano visto che i due si somigliano molto sia in aspetto fisico che nel modo di fare, ma alla fine questo trono classico ci regalerà davvero la coppia che tutti sperano? Al momento sembra proprio che le cose non andranno così, almeno non fino a quando la napoletana non prenderà in mano la situazione e alla fine deciderà di scegliere uno dei suoi corteggiatori lasciando soffrire l’altro. La puntata di oggi del trono classico ripartirà proprio dalle due troniste e dai loro corteggiatori ma anche dalle lacrime di Angela Nasti che non reggerà nuovamente il confronto con il bel Luca Daffrè. Il corteggiatore era andato via per poi tornare ma alla fine sembra proprio che il suo pensiero non cambia e la gelosia ormai gioca brutti scherzi nel suo rapporto con la tronista.

LUCA ACCUSA ANGELA E LEI PIANGE…

I due sono stati in esterna e nel video anticipazioni della puntata (che potete vedere cliccando qui), Luca Daffrè accusa durante Angela Nasti di essere davvero un po’ immatura, quasi una bambina, per via del suo modo di fare. La tronista chiede spiegazioni e alla fine lui stesso rivela: “Hai fatto vedere il nostro bacio a quell’altro, facevi sorrisini strani, risatine”. Lei continua a ridere e lui si innervosisce e alla fine è lui che lascia l’esterna e va via lasciando la tronista in lacrime: “Odio queste cose e odio farmi vedere così, l’ho sempre detto, ogni volta alla fine di un’esterna devo piangere o devo arrabbiarmi”. Intanto, in studio, Alessio assiste incredulo, cosa succederà alla fine di questa esterna? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio con l’inizio di una nuova puntata intorno alle 14.45.

