Luca Daffrè/ Video Uomini e donne: il lungo bacio con Angela Nasti e….

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata del trono classico e con nuove liti tra Angela Nasti e Alessio e tutto questo oscurerà un altro momento importante del percorso della bella napoletana, ovvero Luca Daffrè. Il bel corteggiatore ha colpito la tronista sin dall’inizio ma solo adesso lui è arrivato ad esporsi nell’esterna che vedremo oggi pomeriggio. Nella nuova puntata di Uomini e donne i due usciranno insieme si uniranno in un lungo abbraccio e alla fine, seduti sul divano, lo stesso corteggiatore ha ammesso: “Forse provo qualcosa di più, non c’è una semplice amicizia tra noi”. Angela Nasti sorride e un attimo dopo il video promo della puntata di oggi, li mostra insieme alle prese con un lungo bacio appassionato che farà infuriare gli altri corteggiatori e, in particolare, Alessio. Clicca qui per vedere il video anticipazioni.

DAL BACIO ALL’ADDIO?

Proprio lui, spronato dalla tronista, dirà la sua su quanto è successo e lascerà lo studio rincorso proprio da Angela Nasti. Rimane il fatto che il bacio non sarà preludio di una scelta e di un saluto allo studio, almeno non in coppia, visto che le anticipazioni rivelano che il corteggiatore ha lasciato lo studio stufo del comportamento della tronista. Luca Daffrè non manda giù il suo atteggiamento da bambina perché è alla ricerca di una donna “e di una storia seria” per la sua vita. Forse Angela Nasti non è quella in grado di darle tutto questo? Proprio in relazione al loro bacio, Luca ha rivelato a Uomini e donne Magazine: “È stato un percorso un po’ travagliato, ma adesso sto davvero bene. Mi sono accorto che per la mia testardaggine stavo per perdere Angela e non volevo farmela scappare. Lei mi piace e quello che è accaduto tra noi è solo la diretta conseguenza del fatto che stiamo bene insieme e siamo arrivati al punto in cui riusciamo a lasciarci andare. Sinceramente non mi aspettavo che si sarebbe creato quel momento tra di noi e questo gli dà ancora più valore perché ha avuto il sapore della sorpresa. È stato molto emozionante e, se non l’avessi veramente sentito dentro, non mi sarei avvicinato a lei“. Le cose poi sono cambiate, lo faranno anche in futuro?

