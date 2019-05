Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina/ Il video della rissa con Facci a Domenica Live

CHI È L’AVVOCATO DI ILONA STALLER IN ARTE CICCIOLINA?

Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller e la rissa con Filippo Facci a Domenica Live nel 2017: chi è il legale di Cicciolina? Storico collaboratore dell’ex pornostar, il legale attualmente è al lavoro sulla causa a Sotheby’s per aver messo all’asta le foto dell’attrice hard ma è rimasto nella mente di molti lo scontro fisico con il giornalista datato 2 aprile 2017: ospite di Barbara D’Urso per parlare del vitalizio di 2 mila euro al mese ricevuto da Ilona Staller, ha avuto un violento alterco con Facci e dagli insulti si è passato prontamente alle mani. Tutto è nato dalle dichiarazioni di Cicciolina, che affermava che il vitalizio le serviva per mantenere Ludwig, il figlio 24enne: l’avvocato ha attaccato subito Facci, arrivando a prenderlo in giro per la giacca che indossava. La reazione del cronista non si è fatta attendere e si è arrivati alla rissa, con la D’Urso che ha bloccato tutto lanciando prontamente la pubblicità.

LUCA DI CARLO, LA RISSA CON FILIPPO FACCI A DOMENICA LIVE: IL VIDEO

La rissa tv tra Luca Di Carlo e Filippo Facci ha fatto il giro del web, con il legale ed ex fidanzato di Ilona Staller che ha definito il giornalista «quel signore con la giacca a quadretti alla fantozziana». Facci ha reagito duramente: si è alzato e, dopo un breve diverbio a distanza con toni da far, ha raggiunto l’avvocato e gli ha messo le due mani sul volto. E c’è di più: il figlio di Cicciolina si è intromesso nella lite, scattando in piedi con intenzioni bellicose. Dopo la pubblicità Barbara D’Urso ha preso parola: «Sono molto provata, c’è stata una rissa fino a un minuto fa qui nel mio studio. Tutto questo è disgustoso e vergognoso», sottolineando di aver allontanato i due ospiti. Intervistato da Libero, Facci spiegò: «Mi sono trovato in una situazione surreale, non potevo crederci. La discussione era assurda. Poi spunta questo figuro, sedicente avvocato. Mi insulta, io gli metto le mani in faccia. Ho sbagliato. Gli volevo solo fare capire che mi ero messo al suo livello. E che aveva trovato davanti a se la situazione sbagliata». Clicca qui per vedere il video della rissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA