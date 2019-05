LUCA LAURENTI/ Cosa indosserà per conquistare Madre Natura? (Ciao Darwin 8)

Luca Laurenti è pronto per una nuova puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Il comico e conduttore anche questa settimana cercherà in tutti i modi di conquistare l’attenzione di Madre Natura di cui al momento ancora non si conosce l’identità. Durante la scorsa puntata, infatti, Laurenti ha cercato di conquistare la bella Madre Natura Alba Vejseli con una particolare mise che ha tanto divertito il pubblico in studio e da casa. Laurenti, infatti, si è presentato in studio con tacchi a spillo, calze e manette. Non solo, il conduttore si è poi lasciato andare in un suadente ballo sulle note della colonna sonora di “Cento sfumature di grigio” non riuscendo però nell’impresa di conquistare la bella Madre Natura che, a fine sketch, ha ammanettato Laurenti costretto a lasciare lo studio con sedia al seguito!

Luca Laurenti e Paolo Bonolis: il momento della torta in faccia

Ma non finisce qui! La puntata che ha visto sfidarsi le categorie di “Nati Vecchi” capitanata da Sossio Aruta di Uomini e Donne e “Finti giovani” capitanata da Raffaello Tonon, ha regalato un altro esilarante momento. Luca Laurenti, infatti, ha lanciato una torta in faccia all’amico e collega Luca Bonolis. Al termine del momento della sfilata Luca Laurenti, impegnato in una delle sue gag con la telecamera, ha mangiato un piatto di spaghetti accompagnato da un calice di vino. A completare il pasto un buon caffè. A quel punto Bonolis ha detto: “Io sono qui che lavoro da tre ore, a me niente?”. Allora Laurenti ha risposto all’amico lanciandogli una torta in faccia tra le risate del pubblico!

Luca Laurenti a Ciao Darwin 8, una scelta vincente…

“Ho buttato la mia carriera” ha detto Paolo Bonolis divertito dal momento della torta in faccia. Non solo, Bonolis ha anche detto: “vi chiedo scusa. Dopo due Sanremo, Il senso della vita, sono contento di aver buttato la mia carriera nel pattume”. Naturalmente il conduttore stava ironizzando su quanto successo precisando però di non provare alcuna simpatia per il collega Luca Laurenti, che intanto ha lasciato lo studio tra le risate del pubblico. La presenza di Laurenti a Ciao Darwin 8 si conferma ancora una volta vincente. Le sue gag e i suoi sketch sono un giusto intramezzo tra una prova e l’altra e confermano anche la grandissima complicità tra Bonolis e il suo amico e collega.



