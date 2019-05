LUCA LAURENTI/ Scherza su un tamponamento, non si esprime sul Genodrome (Ciao Darwin)

Continua il successo di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la complicità Luca Laurenti. Da sempre spalla insostituibile di Bonolis, Laurenti durante l’ultima puntata è stato protagonista di una serie di gag davvero divertenti che sono state molto apprezzate dal pubblico di Canale 5 e da quello dei social. Per la precisione nella puntata che ha visto scontrarsi la categoria dei Davide contro Golia, per intenderci bassi contro alti, Laurenti dopo aver trasportato i rispettivi rappresentanti delle categorie nel viaggio della Macchina del tempo, si è fermato a dibattere con Bonolis. Il conduttore romano, dopo essere stato importunato più volte dal Maestro Laurenti, lo ha attaccato dicendo: “Le voglio bene perché è anche un lurido vigliacco!“.

Luca Laurenti e il finto tamponamento

Non solo, durante la puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate ha raccontato di un finto tamponamento avvenuto con un’automobile di un concorrente della categoria Golia. “Mi è permesso fare quello che ca… voglio in questa trasmissione?” dice Bonolis, ma Luca Laurenti ha cercato di raccontare cosa è successo poco prima di inizio puntata. Intento a raccontare del tamponamento avvenuto con un concorrente della categoria Golia, improvvisamente alle spalle del Maestro si è palesato il proprietario del veicolo che ha letteralmente spaventato (per gioco) il comico e conduttore. Se il tamponamento è stato una finzione, non lo è l’incidente avvenuto lo scorso 17 aprile durante la registrazione del programma. Gabriele Marchetti, cittadino romano di 54 anni, ha subito una brutta caduta prendendo parte alla nota prova dei rulli, il Genodrome. L’uomo, operato d’urgenza al Policlinico Umberto I, rischia di rimanere paralizzato. Sulla delicata questione, Luca Laurenti non si è espresso, anche perché i familiari di Gabriele hanno presentato un esposto in procura. Inoltre nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sul web dopo che sono state diffuse le chat dei concorrenti tenuti all’oscuro della gravità dell’incidente.

L’amicizia con Paolo Bonolis

L’amicizia tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis è qualcosa che va oltre Ciao Darwin 8 e lo schermo televisivo. I due conduttori, infatti, da sempre sono l’uno la spalla dell’altro, una complicità che è sempre molto apprezzata dal pubblico italiano. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il conduttore e Maestro ha parlato del suo rapporto con il conduttore romano: “Io ho sposato Paolo Bonolis a livello umoristico: ridiamo delle stesse cose. Per il resto siamo diversi!”. Una cosa è certa Paolo Bonolis è un punto fermo nella vita di Laurenti, che proprio grazie alla moglie Raffaella e all’amico è riuscito a superare un momento davvero difficile della sua vita.



