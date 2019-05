LUCA MARIA MONTI FIGLIO SABRINA SALERNO/ Gli ho dato uno schiaffo in bocca quando…

Luca Maria Monti è il figlio 15enne di Sabrina Salerno ed Enrico Monti. I due si sono sposati nel 2006, ma stanno insieme da 28 anni. “Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”, ha raccontato lei a Vanity Fair. La Salerno è ricordata ancor oggi come icona pop anni Ottanta, autrice – tra le altre cose – del successo Boys Boys Boys. Suo marito non fa parte del mondo dello spettacolo, eppure sono molto simili. Condividono “l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”. Enrico le è stato molto vicino, soprattutto nel momento difficile del successo. Sabrina non si sarebbe mai aspettata la fama che ha poi ottenuto, e inizialmente ha fatto fatica a cambiare vita. Grazie agli affetti familiari, Sabrina è riuscita a ristabilire il suo equilibrio.

Luca Maria Monti figlio di Sabrina Salerno: l’educazione della mamma…

Luca Maria Monti è ancora troppo giovane per meritare l’attenzione dei tabloid. Per ora, il figlio di Sabrina Salerno si gode l’adolescenza, e ha solo una vaga idea di quello che sarà il suo futuro. Prevedibilmente, sarà l’erede di uno dei più prestigiosi marchi di moda italiani, la Tessitura Monti. L’azienda di famiglia è stata fondata nel 1911 da Bruno Monti, il suo bisnonno. Per adesso, Sabrina pensa a educarlo come si deve: “L’altro giorno sono venuta a sapere che ha risposto male a una amica. Gli ho detto che la prossima volta gli taglio la lingua. Il rispetto verso le donne lo dobbiamo insegnare noi”. A Oggi racconta anche quella volta che si è sentita dire “stupida”: “Gli ho dato uno schiaffo in bocca”.

