Luca Onestini/ Difende Gianmarco e accusa Ercole: “Che figura di merd*”

Luca Onestini non ci sta a farsi mettere i piedi in testa. Né lui né suo fratello Gianmarco Onestini, che difende strenuamente contro gli attacchi di Edoardo Ercole e Christian Imparato. Nel corso della sesta puntata del Grande fratello 16, andata in onda lunedì scorso, il piccolo di casa è stato al centro di uno scontro che ha visto protagonisti – tra gli altri – anche Michael Terlizzi. Quest’ultimo è stato nuovamente accusato di essere omosessuale, tesi avvalorata dall'”intruso” Ercole. Il figlio di Serena Grandi è entrato nella Casa apposta per parlare di questo. In particolare, a detta di Ercole, Michael ci avrebbe provato con Gianmarco nel corso durante la loro ultima partecipazione a Temptation Island Vip. Contro di lui si schiera Luca, che su Instagram pubblica una serie di frasi-sfogo: “Ragazzi è un po’ in difficoltà il giovanotto qua eh. Questo qui, Edoardo. È in difficoltà anche la sua barba, sinceramente. Speriamo che almeno ‘sti due soldi che gli hanno dato per fare sta figura di m***a si paga un barbiere”.

Luca Onestini descrive l’amicizia tra Gianmarco e Michael Terlizzi

Anche Cristian Imparato è intervenuto nella discussione, e anche lui è stato attaccato da Luca Onestini: “Pensavo non ci fosse nulla di peggio delle ‘barbe’ di questi due ma non avevo fatto i conti con la figura che hanno fatto questa sera”. Nonostante tutto, l’amicizia tra Gianmarco e Michael non è stata compromessa. Luca pubblica anche un loro scatto insieme: “Oltre tutto, oltre tutti”, si legge nella didascalia del post, “w l’amicizia. Siete grandi. Gianmarco sono orgoglioso di te. Felice tu sia il preferito della settimana. Siamo tutti con te”. Il “caso” Michael Terlizzi, intanto, continua a far discutere. Se da una parte c’è chi gli dà dell’omosessuale, dall’altra c’è papà Franco, pronto a replicare a qualsiasi tipo di critica. Memorabile lo scontro di domenica scorsa nel salotto di Barbara d’Urso, che l’ha visto protagonista assoluto insieme a Cristian Imparato.

