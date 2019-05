Luca Onestini: Ivana Mrazova incinta?/ “Futura mamma…”, il messaggio misterioso

Gli estimatori di Luca Onestini e Ivana Mrazova, sono letteralmente al settimo cielo. Ed infatti, è bastato un post pubblicato dall’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, per fare impazzire di gioia i follower: cosa avrà scritto di tanto particolare? La coppia sta per dare al mondo il primo figlio? Questo è ciò che hanno pensato coloro che li seguono con passione e affetto. Onestini nel corso della giornata di ieri, dedicata alla festa della mamma, ha condiviso un post di auguri a tutte le mamme. Tramite il commento, ha creato ansia e attesa, facendo pensare ad una dolce sorpresa in arrivo. Lo scatto lo mostra in compagnia della sua dolce metà durante un attimo di relax in una spa (la coppia si trovava a Bardolino, in provincia di Verona), scrivendo: “My Paradise #MotherDay Auguri anche alle #FutureMum”. Quel “future mum”, ha letteralmente incendiato il cuore degli estimatori: cosa nascondono Ivana e Luca?

Luca Onestini e Ivana Mrazova presto genitori?

Ivana Mrazova “futura mamma”? Cosa si nasconde dietro le parole di Luca Onestini? In molto sono convinti che la bellissima modella sia in dolce attesa e questo, sia stato il modo più particolare e carino, di ufficializzare la lieta novella. Tra i commenti sotto la fotografia, in tanti si domandano cosa stia succedendo: “Luca hai qualcosa da dirci?”, “Si tratta di una battuta? Come stendi il fandom tu, Bomber, nessuno!”, “Ci sono news?”, “Incinta?”. Attualmente la coppia tace e il mistero s’infittisce ulteriormente. Luca ha semplicemente scritto un pensiero generico oppure la coppia è davvero in attesa del primo figlio? Al nuovo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, mancano solamente un paio di giorni: ci sarà l’esclusiva tra le loro pagine? Del resto, proprio la stessa rivista aveva ufficializzato ai tempi, la loro relazione d’amore. Non ci rimane che attendere e seguire da vicino, i movimenti social dei due piccioncini per potere scoprire qualche novità in più.

