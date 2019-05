Luca Onestini vs Cristian Imparato/ Lui replica: “Barba? Mai avuta per alopecia”

Se Luca Onestini ha attaccato Cristian Imparato prendendo “slancio” dalla sua barba, l’ex del Grande Fratello 16 replica a tono, svelando un suo disagio. Così con un lungo post su Instagram fa sapere: “Luca ti ho sempre seguito e apprezzato per la tua simpatia e per il tuo modo di essere rispettoso ed educato con gli altri, cosa che con me non hai fatto. Mi hai giudicato, e ti sei appigliato su aspetti “effimeri” come la mia barba che purtroppo non l’ho mai avuta “compatta” per via di una piccola alopecia.” Così continua: “Da te non me lo sarei aspettato visto che anche tu hai un qualcosa che ti rende particolare, originale e bello come la vitiligine. Posso dirti che la mia barba a me piace appunto perché è diversa e ne traggo un punto di forza proprio come spero fai anche tu con le tue diversità estetiche.” E conclude proprio parlando di Gianmarco Onestini: “Io con tuo fratello non ho nulla anzi nell’ultimo periodo ci siamo avvicinati di più! Conosci meglio di me tuo fratello e sai benissimo che ha la risatina facile nonostante sia un bravissimo ragazzo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LUCA ONESTINI CONTRO IMPARATO ED ERCOLE: “BUFFONI!”

“Pensavo non ci fosse nulla di peggio delle barbe di questi due, ma non avevo fatto i conti con la figura che hanno fatto questa sera. #buffoni”. È con queste dure parole che Luca Onestini, su Instagram, attacca Cristian Imparato ed Edoardo Ercole. La loro colpa? Le dichiarazioni fatte ieri, durante la diretta del Grande Fratello 16, sul fratello Gianmarco Onestini. Ercole ha infatti dichiarato di una confidenza fattagli da quest’ultimo su Michael Terlizzi che ci avrebbe provato con lui. Cosa smentita da Gianmarco che si è però trovato a rispondere anche a Imparato che lo ha accusato di aver deriso Michael. Onestini junior ha difeso l’amicizia con Terlizzi, negando le illazioni dei due ragazzi. Ma, da casa, suo fratello Luca ha assistito a tutto e non è riuscito a rimanere in silenzio.

LUCA ONESTINI DIFENDE IL FRATELLO GIANMARCO E PARLA DEL GRANDE FRATELLO

Dopo aver pubblicato una foto di Edoardo Ercole e Cristian Imparato a confronto, con le parole prima scritte, Luca Onestini ha rincarato la dose. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso delle nuove Instagram Stories, in cui ha dato anche il suo parere sul Grande Fratello, spiegando inoltre il motivo per cui non è stato mai ospite nei salotti televisivi della d’Urso per parlare di Gianmarco. “Gianmarco ha 22 anni ma è una delle persone più educate, raffinate e con self control. Lui, Michael e pochi altri si stanno distinguendo per raffinatezza, eleganza ed educazione in una edizione, purtroppo, del Grande Fratello terrificante, perché hanno solo voglia di fare scenate, litigare, gente che entra per dire caz*ate e prendere due spicci.” sbotta Onestini. Poi spiega: “Come mai non vado in questi salotti a discutere? Se mi chiamassero in studio, il primo pir*a che passa e dice caz*ate su mio fratello lo zittisco in due secondi, gli salto alla giugulare.”



