LUCA TRAPANESE/ L’adozione di Alba può cambiare le cose (S’è fatta notte)

Luca Trapanese ospite di S’è fatta notte, il programma di interviste condotto in seconda serata da Maurizio Costanzo su Rai1. Questa settimana il giornalista e conduttore televisivo è pronto a raccontare la storia di Luca, gay e single, che lo scorso anno ha deciso di adottare la piccola Alba, una bambina rifiutata da ben 30 famiglie. Una scelta importante e coraggiosa visto che la piccola Alba è affetta da sindrome di Down, ma anche perchè ha sdoganato l’idea della famiglia tradizionale. “Non possiamo chiuderci in una scatola e dire che la nostra famiglia è fatta di madre, padre e figlio” ha commentato Luca, che ha scritto un libro dal titolo “Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi”.

Luca Trapanese e Alba: “la nostra famiglia”

La storia di Luca Trapanese ha naturalmente attirato l’attenzione mediatica diventando argomento di discussione e dibattito. Stupito lo stesso protagonista Luca, che dalle pagine di gaynews.it ha dichiarato: “Immaginavo che la mia storia potesse fare notizia essendo straordinaria. Straordinaria non certamente in riferimento alla mia persona ma secondo l’accezione piena del termine: fuori dall’ordinario. Immaginavo che qualcuno ne avrebbe parlato. Ma non certamente questo clamore. La mia pagina Facebook e il mio profilo sono arrivati a oltre 12.000 liker. Mi arrivano 500 messaggi al giorno. È dunque una reazione inaspettata. Ma che fa riflettere sul desiderio di cambiamento da parte di tante e tanti”. Una storia che ha spinto Luca a scrivere un libro a quattro mani con Luca Mercadante in cui ha raccontato anche l’iter giuridico per l’adozione della piccola Alba. “Nel libro che ho scritto con Luca, Nata per te, parlo anche del percorso che ho dovuto fare per ottenere l’adozione definitiva oltre al mio desiderio incondizionato di paternità” ha detto l’autore.

Luca Trapanese: “Nata per te”

Una scelta importante quella di Luca Trapanese che ha commosso tutti. In particolare perchè parliamo di un padre single e gay. Tante cose devono ancora cambiare, ma Trapanese è convinto di una cosa: “La nostra famiglia sono tutte le persone che incontriamo durante la nostra vita e che entrano nella nostra vita con un valore forte. Cos’è la famiglia? È quando incontriamo delle persone che ci accompagnano alla crescita, che ci danno degli ideali, dei fondamenti, che ti sanno ascoltare e che ti educano a come devi essere giusto nella vita”. Riguardo alla discriminazione di chi pensa che un genitore gay non debba adottare figli, Luca Trapanese ha dichiarato: “credo che sia un’ingiustizia. Moltissimi sono in bambini in attesa di trovare famiglia. Nelle coppie etero credo che ci sia un forte desiderio di procreare, in una coppia omossessuale questo di base non c’è, quindi per loro ci sono meno aspettative”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA