Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli a Pomeriggio5/ Insieme dopo lo sfogo social

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli oggi, lunedì 6 maggio 2019, di Pomeriggio 5. La figlia di Gino Bramieri ha annunciato su Instagram la sua partecipazione al programma di Barbara D’Urso ed ha sottolineato che sarà presente insieme al suo compagno. «Di cosa parleremo?» il quesito di Lucia sui social network, e non mancano le reazioni dei followers. Un nuovo capitolo della loro storia d’amore dopo lo sfogo social dell’ex concorrente del Grande Fratello: «No non sono una signora ma una per cui la guerra non è mai finita… #barcollomanonmollo #fateviunavita io posso anche sbagliare ma vivo… Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono sempre stata dalla parte delle donne, ma mio malgrado e con grande dispiacere in alcuni casi devo ricredermi!!».

LUCIA BRAMIERI E GIANLUCA MASTELLI A POMERIGGIO 5

Una storia d’amore che ha vissuto di alti e di bassi, con Lucia Bramieri che ha dovuto fare i conti con le accuse rivolte al fidanzato Gianluca Mastelli: l’uomo infatti è stato additato per aver corteggiato altre donne. Una delle testimonianze che hanno fatto più rumore è quella di Ross Bolero, che ha dichiarato di essere stata corteggiata da settembre 2018 a fine gennaio 2019, quando aveva già iniziato la relazione amorosa con Lucia Bramieri. Lei si è infuriata e non sono mancate le discussioni nei programmi di Barbara D’Urso: non ci resta che attendere per scoprire cosa accade nella vita della coppia. Ecco una carrellata di commenti su Instagram: «Oggi ti guarderò Lucia, un bacione», «Sono felice almeno porti un po’ di allegria», «Qualsiasi cosa SARÀ é sempre bello guardarvi».





