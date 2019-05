Lucia Bramieri ha tradito Gianluca Mastelli?/ Foto: bacio con Biagio D’Anelli, ma…

Lucia Bramieri ha tradito il fidanzato Gianluca Mastelli? Nonostante le numerose segnalazioni che ha ricevuto sul compagno, Lucia Bramieri ha deciso di viversi la storia d’amore che la vita le ha regalato godendosi ogni istante. Tuttavia, la storia tra Lucia e Gianluca continua ad essere sottoposta a pressioni esterne ed oggi spunta anche un bacio tra la nuora di Gino Bramieri e Biagio D’Anelli, opinionista di Pomeriggio 5. A pubblicare le immagini del bacio tra Lucia Bramieri e Biagio D’Anelli è il settimanale Nuovo Tv a cui lo stesso D’Anelli avrebbe rilasciato un’intervista parlando di “un bacio vero”. Di fronte a tali dichiarazioni, la Bramieri ha deciso di fare chiarezza e su Instagram, sotto la foto del bacio, ha smentito le parole di Biagio.

LUCIA BRAMIERI: “IL BACIO CON BIAGIO D’ANELLI ERA UNO SCHERZO”

Tornata dalle vacanze, Lucia Bramieri si è ritrovata davanti agli occhi e foto del suo bacio con Biagio D’Anelli, accompagnate da un’intervista rilasciata dallo stesso Biagio che, a Nuovo Tv, avrebbe parlato di bacio vero. La Bramieri, invece, sostiene che il bacio c’è stato, ma che è arrivato nel corso di una serata di festa come uno scherzo tra due persone amiche che condividono spesso il luogo di lavoro. “Sono appena rientrata dalle vacanze e vorrei spendere due parole su queste foto e questa intervista rilasciata da @biagiodanelli al settimanale Nuovo TV. Questo che vedete è un bacio a “stampo” avvenuto durante una festa di compleanno di @sasamartusciello alla presenza di 30 persone. Ioe Biagio stavamo scherzando e poi c’è stato questo bacio scherzoso e goliardico alla presenza di tutti!!”, ha scritto Lucia.

LUCIA BRAMIERI: “CHIEDO RISPETTO PER ME E GIANLUCA”

Lucia Bramieri non nasconde la rabbia nei confronti di Biagio D’Anelli che, con le sue dichiarazioni, avrebbe creato un problema tra lei e il fidanzato Gianluca Mastelli. Stanca di non poter vivere serenamente la sua storia d’amore, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 chiede rispetto per la propria persona, per il fidanzato e i loro sentimenti. “Nell’intervista è stata rilasciata una dichiarazione di “bacio vero” dalla quale mi dissocio totalmente prima di tutto perché con Biagio D’Anelli ho sempre e solo avuto incontri amichevoli e pubblici” – scrive ancora la Bramieri che poi conclude così il suo sfogo – “Ma allora mi chiedo perché dichiarare che un semplice bacio a stampo fra due amici si sia trasformato in un bacio vero???? No Biagio D’Anelli non sono d’accordo con questa tua dichiarazione perchè non corrisponde al vero. Ti chiedo pertanto per rispetto a me.. Alla mia storia di vita e al mio compagno Gianluca di fare le dovute correzioni e smentite a quanto dichiarato nel sopracitato Settimanale Nuovo TV”.





