Lucia Bramieri, sfogo su Gianluca Mastelli/ Foto: “lasciatemi vivere”

Lucia Bramieri si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram. La nuora di Gino Bramieri, vedova da diversi anni, ha ritrovato l’amore accanto a Gianluca Mastelli, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che l’ha conquistato con il suo romanticismo. Dopo aver ufficializzato il fidanzamento partecipando a Pomeriggio 5, però, per Lucia Bramieri è cominciato un vero incubo. Sono numerose, infatti, le donne che, a Pomeriggio 5, ma anche sui social, hanno dichiarato di essere state contattate da Gianluca anche quando il suo fidanzamento con la Bramieri era già cominciato. Lucia, però, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha ribadito di voler credere alla sua storia d’amore con Mastelli e di voler avere fiducia in lui. Nonostante tutto, però, sembra che Lucia Bramieri continui a ricevere messaggi che turbano la sua serenità al punto da aver scritto un durissimo post su Instagram.

Lucia Bramieri, sfogo su Gianluca Mastelli: “quanta cattiveria”

Lucia Bramieri è sempre stata consapevole di avere accanto un uomo che, in passato, ha avuto numerose storie d’amore. Nonostante tutto ha deciso di seguire il proprio cuore e portare avanti la propria storia d’amore con Gianluca Mastelli che sta difendendo con le unghie e con i denti. Stanca, però, di tanta cattiveria, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto un durussimo sfogo contro chi le sta rovinando un momento magico. “No non sono una signora ma una per cui la guerra non è mai finita… #barcollomanonmollo #fateviunavita io posso anche sbagliare ma vivo… Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono sempre stata dalla parte delle donne, ma mio malgrado e con grande dispiacere in alcuni casi devo ricredermi!!” – scrive la Bramieri che poi conclude – “da donna a donna non capisco il perché di tante cattiverie e battute a dir poco infelici!! Maa lasciatemi vivere!! Grazie a tutti”.





