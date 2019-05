Luciana Delle Donne, chi è?/ Video, una svolta inattesa nel 2006 e… (Todo Cambia)

Luciana Delle Donne sarà tra gli ospiti della nuova trasmissione di Lunetta Savino, Todo Cambia. Ma chi è? La donna ha vissuto una grande rivoluzione all’interno della sua vita nel 2006. Era diventata una manager di estrazione bancaria in grado di raggiungere risultati davvero importanti come la nomina a Responsabile della Divisione Banca 121. Una vita che sembrava perfetta e che l’aveva portata in 20 anni di carriera a coronare tanti sogni, come quello di creare la prima banca on line del nostro paese. Nel 2006 però ha sentito dentro di sé la voglia di cambiare, di voltare pagina, per raggiungere qualcosa che era rimasto a lungo celato dentro di lei ma che ogni tanto le dava modo di riflettere. Ci sarà modo dunque di sentire le sue parole e la spiegazione dei motivi che l’hanno portata a un’inversione di tendenza decisiva non solo per la sua vita ma anche e soprattutto per quella degli altri.

Luciana Delle Donne, Todo Cambia: nel 2006 la svolta

Nel 2006 Luciana Delle Donne, tra i protagonisti di Todo Cambia, ha deciso di dare una svolta alla sua vita abbandonando la carriera ventennale nella finanza che l’aveva resa nota. È così che si dedica a rendere le differenze tra i vari soggetti un valore aggiunto, trasmettendo fiducia ed entusiasmo a chi vive una situazione di svantaggio sociale che provoca ovviamente disagio. Decide di creare Officina Creativa per diffondere modelli culturali in grado di produrre delle forze per un cambiamento. Nasce così un progetto Made in Carcere. Una vera e propria seconda vita per una donna che ha deciso di mettersi in gioco, reinventandosi in un nuovo contesto e riuscendo ad eccellere anche in quello. Sarà interessante capire nella trasmissione di Lunetta Savino quali sono stati i passaggi intermedi che l’hanno portata a decidere che era stanca del mondo della finanza per poi migrare su un campo veramente molto distante da quanto fatto fino a quel momento.

“Le donne lavorano sempre di più…”

Luciana Delle Donne non si nasconde e quando le chiedono cosa l’ha spinta a uno stravolgimento della sua vita lo spiega a chiare lettere. Sarà protagonista di Todo cambia, nuovo programma di Lunetta Savino in onda stasera. Sul sito di Made in Carcere possiamo trovare un’intervista per EXPO che sicuramente ci chiarisce molti punti fondamentali della sua vita e del suo pensiero. Spiega: “Dobbiamo cambiare uno stile di vita che negli ultimi 10 anni ha accelerato consumi non adeguati per il nostro corpo. La nascita di tante intolleranze e allergie è il sintomo di un malessere che esiste. Dunque è fondamentale tornare a rifornire la “cassetta degli attrezzi degli alimenti” e poi rimboccarsi le maniche, cosa per la quale le donne lavorano sempre di più”. Staremo a vedere come stasera approfondirà questi argomenti di notevole interesse.

