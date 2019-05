Luciana Violini, nonna di Fedez/Sbarca sui social, boom di like: “Andrò in prigione?”

Colpo di scena nella vita di Fedez e non di quella lavorativa che, a quanto pare, sta cambiando a favore dei social e della bella moglie Chiara Ferragni, ma quella privata. Tutto quello che succede al rapper finisce sui social ma lo scoop della settimana riguarda una persona a lui molto vicina, di chi parliamo? Ma della splendida Luciana Violini, la sua amata nonna. Non è la prima volta che la vediamo sui social e che sentiamo parlare di lei con la differenza che questa volta è lei che sbarca su Instagram con un suo profilo ufficiale che in poco tempo, poche ore, ha già portato a casa oltre 140mila follower. Lo stesso Fedez ha annunciato: “Nonna is the new imprenditrice digitale” con tanto di foto sul suo profilo personale e poi facendo notare che lei e il piccolo Leone hanno gli stessi occhi e quindi “la stessa anima”.

LUCIANA VIOLINI SBARCA SU INSTAGRAM

L’affetto che il rapper ha per la nonna Luciana Violini e lo stesso che hanno dimostrato i follower in queste ore e tra chi festeggia il suo arrivo su Instagram, altri si sono addirittura detti invidiosi per il suo successo in pochi minuti. Ma la cosa che ha fatto ridere e ha conquistato tutti non è tanto il primo scatto messo sul profilo quanto la sua prima storia dove si è chiesta: “Non è che vado in prigione?”. Complice il nipote, la signora Violini posa con il nipote Fedez, con Chiara Ferragni e conquista i social tanto che in molti sono convinti che sarà lei la nuova influencer della famiglia e lo stesso Fedez la rassicura: “No, non vai in prigione, saluta i follower” e lei ha rilanciato: “Saluto i ‘folliver'” mentre sui social campeggia la didascalia: “Insieme alla mia collega Chiara Ferragni. Settimana prossima alla fashion week del Giambellino con Kylie Jenner”.

Ecco la foto con la Ferragni:





© RIPRODUZIONE RISERVATA