Lucifer 4/ Video, la serie torna su Netflix il 28 maggio prossimo

Lucifer 4 torna il 28 maggio prossimo, stavolta su Netflix. La Fox aveva deciso di chiudere la serie con la nota piattaforma di streaming che ha preso tutto in mano portandola avanti per la gioia dei fan. La trama partirà da dove si era interrotta la terza stagione, cioè da quando per la prima volta Lucifer svela il suo vero volto alla poliziotta Chloe Decker. Uccidendo un uomo davanti ai suoi occhi infatti per la prima volta dimostra tutta la sua crudeltà con il loro rapporto pronto a cambiare per sempre. Sarà presa una direzione diversa verso più il dramma dark, analizzando il rapporto proprio tra questi due personaggi con lui che da tempo ha fatto capire di essere innamorato della ragazza. Sarà in grado di resistere a un fascino che è a metà strada tra la trasgressione e le confortevoli braccia di chi ti vuole coccolare. Sui social network è già iniziato il conto alla rovescia del pubblico italiano.

Lucifer 4, la storia della serie

Lucifer 4 è pronta a sbarcare su Netflix, un motivo in più per andare a ripercorrere la storia di questa serie. La prima volta l’abbiamo vista in Italia il 25 gennaio del 2016 su Fox, con la piattaforma streaming che ha deciso di prenderne le redini dopo la terza stagione inizialmente considerata quella conclusiva. La serie è una trasposizione del fumetto omonimo pubblicato dalla Vertigo e scritto da Mike Carey. L’ideatore della serie è Tom Kapinos con il personaggio che è apparso la prima volta in Sandman di Neil Gaiman. Lucifer è interpretato da Tom Ellis con la splendida Lauren German nei panni della poliziotta Chloe Decker. Nel cast ci sono anche Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris e Scarlett Estevez.

Il trailer della serie





