Lui è peggio di me/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto (oggi, 11 maggio 2019)

Lui è peggio di me, commedia del 1985 diretta da Enrico Oldoini, andrà in onda su Rete 4 questa sera, sabato 11 maggio, alle ore 21.30. Il regista è noto per molti altri film di successo, come Cuori nella tormenta, dell’anno precedente, e Un bugiardo in paradiso del 1998. I nomi principali del cast dell’opera in oggetto sono quelli di Renato Pozzetto e di Adriano Celentano, che rispettivamente ricoprono i ruoli di Luciano e Leonardo; entrambi sono volti noti del cinema e della televisione, il primo soprattutto come attore, cabarettista e sceneggiatore, il secondo anche come cantautore e compositore. Nel film di Oldoini recitano anche Kelly Van der Velden, Sergio Renda e Daniel Stephen. La colonna sonora è di Manuel De Sica, fratello maggiore di Christian De Sica e autore di moltissime soundtrack, tra cui quelle de Il giardino dei Finzi Contini, Vacanze di Natale 2000 e Il commissario Lo Gatto.

Lui è peggio di me, la trama del film

Lui è peggio di me è la storia di due amici, Luciano e Leonardo, entrambi proprietari di un garage di auto d’epoca. Affittano queste ultime in occasione delle cerimonie, ricavandone buone somme di denaro. Nulla sembra poter turbare il rapporto tra i protagonisti, che condividono intere giornate e sono praticamente inseparabili. In realtà, solo Leonardo è davvero appassionato di macchine: egli è affezionato a tutti i modelli del garage, ma in particolare a una Rolls Royce che viene noleggiata per un matrimonio. In questa occasione, Leonardo decide di guidare personalmente l’auto per non affidarla a mani estranee. È qui che la situazione inizia a precipitare, poiché il personaggio interpretato da Celentano si innamora della sposa, Giovanna, ed è subito ricambiato in questo inatteso colpo di fulmine. Le nozze, quindi, vanno a monte e Leonardo deve affrontare la gelosia di Luciano, che dal canto suo non approva assolutamente questa unione. L’amicizia tra i due soci attraversa una fase di crisi, scandita da autentiche scenate e da tentativi di rovinare la neonata relazione. I dialoghi si succedono in maniera incalzante in un film dinamico e divertente, considerato uno dei migliori risultati della coppia Pozzetto-Celentano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA