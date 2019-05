Luigi Di Maio e Virginia Saba/ “Storie a gonfie vele? Lei mi accusa di trascurarla!”

Governo pronto a cadere oppure no? Rapporto idilliaco con Matteo Salvini oppure no? Luigi di Maio sembra sempre un po’ tra l’incudine e il martello, un funambolo in bilico su una corda sospesa, e anche in amore sembra che sia lo stesso. Le rivelazioni arrivano dallo stesso interessato che in questi giorni è alle prese con una vera e propria maratona tv che lo sta tenendo lontano da casa e, in particolare, dalla sua bella fidanzata Virginia Saba. I due sono stati immortalati insieme per le vie di Roma nei mesi scorsi e poi proprio Chi ha pubblicato i loro primi baci posati con tanto di conferma della loro relazione. Ultimamente, però, per via di questa campagna elettorale per le elezioni europee, sembra proprio che abbia un po’ trascurato la sua fidanzata e lui stesso lo ha ammesso ospite a Stasera Italia per l’ennesimo dibattito politico su aumento dell’Iva, immigrazione ed europee.

LA CRITICA DI VIRGINIA SABA A LUIGI DI MAIO

Il vice premier Luigi di Maio è stato ospite di Barbara Palombelli ieri sera e proprio tra un provvedimento e una promessa, ha avuto modo di parlare di Virginia Saba. La conduttrice gli ha chiesto se lei ha mai avanzato una critica politica nei suoi confronti e lui ha subito risposto: “Non ci sono mai. Stiamo insieme da qualche mese e sono molto innamorato, siamo nella fase luna di miele e quindi non ci sono critiche. Non conviviamo ma quando possiamo stare insieme e dormiamo insieme, almeno la notte ogni tanto riusciamo a stare insieme. Mi da forza e quando può mi raggiunge, io ho fatto 10mila chilometri in queste settimane di campagna elettorale”. Clicca qui per vedere il video del momento.

