Luigi Oliva, “Sebastian Caltagirone mi ha scritto”/ “Pamela Prati è sola ma io…”

A Storie Italiane si torna a parlare del caso di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio ed Eleonora Daniele annuncia l’arrivo di Luigi Oliva, ex della showgirl, pronto ad aiutare “moralmente” la sarda perché in balia di eventi che sono ben più grandi di lei. Proprio la conduttrice rilancia: “Luigi Oliva hanno scritto che sei di nuovo fidanzato con Pamela Prati, che ci dici di questo?” La replica dell’uomo non si lascia attendere e la situazione è molto chiara visto che lui nega in tutto per tutto la notizia: “Io mi dissocio da queste tutte notizie, la situazione è diventata ridicola e triste. Io non so chi ha fatto uscire questa notizia ma io mi dissocio da questa vicenda, per tutta questa storia che sta dietro a tutto questo e che ha stufato tutti gli italiani“. Lui stesso poi evidenzia il fatto che lui e Pamela non si vedono da mesi ma anche che la rabbia che provava nei suoi confronti si è trasformata in altro: “Adesso mi dispiace, non sapevo che le cose sarebbero finite così. Solo d’Agostino ha sbattuto in faccia a tutti la verità ovvero che il matrimonio è falso, non è vero“.

IL MESSAGGIO DI SEBASTIAN CALTAGIRONE

Lo stesso Luigi Oliva poi continua a ribadire che Pamela Prati non si sposerà e che la situazione è complicata visto che si trova sola e in balia delle sue agenti ma alla fine, proprio nell’ultimo minuto della puntata di oggi di Storie Italiane poi rivela di aver ricevuto strani messaggi via social: “Pamela è in una situazione più grande di lei, moralmente sta molto in difficoltà. Lei è sola, ha solo le sue agenti e io, se mi chiede un aiuto morale e personale, la aiuto. Nessuno se ne frega più se Pamela si sposi o meno, pensavo che lei ne uscisse e se ne ravvedesse ma non è stata in grado di farlo“. Sui social mi è arrivato un messaggio di Sebastian Caltagirone, presunto bambino figlio di Pamela Prati che dice “Mi hai ferito, parli male di mia madre“. Con il suo modo di raccontare la cosa lo stesso Oliva lascia intendere che anche il bambino potrebbe essere studiato a tavolino come il famoso avvocato Donato che ha contattato Fanpage e che ha chiamato anche il suo avvocato nei giorni scorsi. Il discorso si sposta poi su quanto è successo a Live Non è la d’Urso “Io mi sento tirato in ballo e preso in giro, anche l’altra sera in un programma Mediaset, il signor Alessi…” ma poi la Daniele chiude la questione e invita i due a sentirsi lontano dal suo programma.

