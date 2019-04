Luigi, papà di Cristian Imparato/ Attacca Daniele: “Nessuno deve ferire mio figlio!”

Bellissima sorpresa per Cristian Imparato nella nuova puntata del Grande Fratello. Dopo la furiosa lite con Guendalina Tavassi, per lui arriva un momento emozionante e indimenticabile: l’incontro con suo padre Luigi. In settimana più volte il ragazzo ha espresso le paure in merito al rapporto col suo papà anche dovute alle confessioni fatte sulla sua sessualità Ecco perché suo padre Luigi ha deciso di essere questa sera in Casa per dirgli alcune cose in diretta. “Non te l’aspettavi vero? – esordisce Luigi di fronte a suo figlio in lacrime – Cristian, io ti voglio bene. Ti ho visto tutti i giorni e ti ho visto male e sono dovuto venire. Ho lasciato tutto per venire qua a trovarti. Io ti voglio troppo, troppo bene. Lo sai come sono fatto io e mi ferisci quando dici queste cose.”

Luigi Imparato difende suo figlio Cristian dagli attacchi di Daniele

Luigi tranquillizza suo figlio Cristian Imparato e ammette, in diretta al Grande Fratello: “Io non è che non ho un dialogo con te, sono fatto così, non ci posso fare niente ma ti voglio troppo bene. Per quello che hai detto non cambia niente, assolutamente niente.” I due si abbracciano tra le lacrime, poi Luigi ammette di avere da dire qualcosa: “Devo difenderlo dalle parole di un concorrente che neanche lo voglio nominare. – il riferimento è chiaramente a Daniele che ha dato a Cristian della “checca” – Queste cose non si dicono, ha ferito te e milioni di persone” conclude il papà di Cristian. Un momento bellissimo che rinfranca lo spirito del ragazzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA